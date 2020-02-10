Kendilerini uyaran 2 çocuk babası şahsı öldüren 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kendilerini uyaran 2 çocuk babası şahsı öldüren 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kendilerini uyaran 2 çocuk babası şahsı öldüren 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Bilecik'te evinin yakınında alkol alan ve yüksek sesle müzik dinleyen kişileri uyarmaya giden 2 çocuk babası şahsı bıçaklayarak öldüren 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kendilerini uyaran 2 çocuk babası şahsı öldüren 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Bilecik'te evinin yakınında alkol alan ve yüksek sesle müzik dinleyen kişileri uyarmaya giden 2 çocuk babası şahsı bıçaklayarak öldüren 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Olay, dün akşam Osmaneli ilçesi Selimiye köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Barış Sargın (39), ormanlık alana yakın olan evinin yakınında alkol alarak gürültü yaptığı iddia edilen Abdullah Ö., Taysun U. ve Erdal E.'yü uyarmak için yanlarına gitti. Sargın ile 3 kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Barış Sargın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü. Sargın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 3 zanlı, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ilk ifadelerinin ardından Osmaneli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Baro başkanından Kadir Şeker soruşturmasıyla ilgili açıklama: Kadının ifadeleri çelişkili
Alkollü sürücünün çarptığı bebek, metrelerce havaya savruldu Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış Top toplayıcı çocuk, futbolcunun kramponunu tribüne atınca olanlar oldu

Son Dakika Haberleri
00:31 Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti
00:09 Mucize Doktor'un 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'nın aşk itirafı Ali Vefa'yı heyecanlandırıyor
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 01:27:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kendilerini uyaran 2 çocuk babası şahsı öldüren 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]