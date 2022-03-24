Kendilerini uyaran halk otobüsü şoförünü tekme ve yumrukla böyle darp ettiler - Son Dakika
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Kendilerini uyaran halk otobüsü şoförünü tekme ve yumrukla böyle darp ettiler

24.03.2022 09:35

Kendilerini uyaran halk otobüsü şoförünü tekme ve yumrukla böyle darp ettiler Elazığ'da motosikletle seyir halinde olan 2 kişi, kendilerini uyaran halk otobüsü şoförünü tekme ve yumrukla darp etti.

Kendilerini uyaran halk otobüsü şoförünü tekme ve yumrukla böyle darp ettiler

ELAZIĞ - Elazığ'da motosikletle seyir halinde olan 2 kişi, kendilerini uyaran halk otobüsü şoförünü tekme ve yumrukla darp etti. Şoför ambulansla hastane kaldırılırken şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Olay, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücü bilinmeyen motosikletli, E.A. idaresindeki 23 EB 983 plakalı halk otobüsünü sollamaya kalkışarak otobüs ile refüj arasında sıkışma tehlikesi geçirdi. Otobüs şoförü E.A., dikkatli olmaları konusunda motosikletliyi uyardı. Ardından motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı otobüs şoförüne hakaretler savurdu. İkili aşağı inen şoföre tekme tokat saldırdı. Saldırı sonucunda E.A.'nın gözü kanlar içerisinde kalırken kavga yolcuların araya girmesi ile son buldu. 2 şüpheli tekrar motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

Yolcuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.A., olay yerinden sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kendilerini uyaran halk otobüsü şoförünü tekme ve yumrukla böyle darp ettiler
Kendilerini uyaran halk otobüsü şoförünü tekme ve yumrukla böyle darp ettiler
Kendilerini uyaran halk otobüsü şoförünü tekme ve yumrukla böyle darp ettiler
Kendilerini uyaran halk otobüsü şoförünü tekme ve yumrukla böyle darp ettiler

YORUMLAR
500
Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu...O anlar kamerada Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu...O anlar kamerada Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendilerini uyaran halk otobüsü şoförünü tekme ve yumrukla böyle darp ettiler - Son Dakika


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