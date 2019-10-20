Son Dakika Haberleri: Kendilerini Wıng Tsun ile savunacaklar
Son Dakika Yaşam Kendilerini Wıng Tsun ile savunacaklar

Kendilerini Wıng Tsun ile savunacaklar

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından genç kadınlar için düzenlenen Wing Tsun dersleri başladı.

Kendilerini Wıng Tsun ile savunacaklar, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından genç kadınlar için düzenlenen Wing Tsun dersleri başladı.


Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından 55 farklı branşta açılan 72 farklı kurs, bin 740 gencin katılımı ile başladı. 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen Wing Tsun kursu da genç kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Wing Tsun eğitimlerine, kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçebilmek adına yalnızca kadın katılımcılar kabul edilirken kursa talep de üst noktada gerçekleşti. Tam kontenjan ile gönüllü eğitmenler tarafından gerçekleştirilen kursa 40 kadın katılımcı kayıt oldu. Güney Çin kökenli spor ile kadınlar, insan vücudunun doğal yapısındaki mükemmelliği kullanmaya dayanan, etkili hareketlerden oluşan, netice merkezli bir sistem olan Wing Tsun ile olası saldırılardan korunurken karşısındaki kişiye zarar vermeden etkisiz hale getirmeyi öğreniyor.


Saldırı merkezli bir sanat olmayıp akıl, beden ve ruh disipliniyle estetiği ön plana çıkaran Wing Tsun eğitimlerine katılan genç kadınlar, Tepebaşı Belediyesine sağladığı ücretsiz kurs imkanından dolayı teşekkür ediyor. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, 29 Ekim, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinsiyet değiştiren oyuncu Rüzgar Erkoçlar, karısıyla çocuk sahibi olmak istediklerini duyurdu
Şili'de metro ücretine yapılan zam ülkeyi karıştırdı! Son yılların en zor dönemi yaşanıyor Kocasının vefatı üzerine açtığı oto yıkamada birçok kadına örnek oluyor Kente mikrop gibi yayılan fuhuş çetesi çökertildi! Çetenin liderleri engelli çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 14:39:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kendilerini Wıng Tsun ile savunacaklar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]