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Kendilerini yaralayan kişiyle "TEMA'ya 500 fidan bağışı" şartıyla uzlaştılar - Son Dakika

Kendilerini yaralayan kişiyle "TEMA'ya 500 fidan bağışı" şartıyla uzlaştılar

01.01.2022 11:36
Kendilerini yaralayan kişiyle "TEMA'ya 500 fidan bağışı" şartıyla uzlaştılar

Ardahan'da taksirle birden fazla kişinin yaralanması suçuna karıştığı iddia edilen kişi, olayın mağduru çift ile TEMA Vakfına 500 fidan bağış yapmayı kabul ederek uzlaştı.

Ardahan'da taksirle birden fazla kişinin yaralanması suçuna karıştığı iddia edilen kişi, olayın mağduru çift ile TEMA Vakfına 500 fidan bağış yapmayı kabul ederek uzlaştı.

Adalet Bakanlığınca yürütülen Yargı Reformu Strateji Belgesi (YRS) ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda (İHEP) geniş yer verilen uzlaştırma uygulaması ile mağdurların haklarının korunması ve kamuya yararlı edimlerle suç faillerinin topluma kazandırılması amaçlanıyor.

Bakanlık, onarıcı adalet anlayışı çerçevesinde adli süreçlerde kişilerin yararlarını gözeterek, rehabilite edilip suça tekrar karışmamalarını hedefliyor.

Bu kapsamda şüphelilerin topluma kazandırılması ve taraflar arasındaki uyuşmazlığın mahkeme aşamasına taşınmadan sonlandırılması için adliyelerdeki cumhuriyet başsavcılıklarına bağlı uzlaştırma büroları çalışma yapıyor.

Ardahan'da taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında şikayet bulunan şüpheli M.S. ile ilgili soruşturma açıldı. Zanlının işlediği suçun uzlaştırmaya tabi olması dolayısıyla dosya Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Fidanlar dikilince şikayet geri çekildi

Uzlaştırma Bürosu Sorumlusu Cumhuriyet Savcısı Funda Bayram tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı Murat Koç'un taraflarla yaptığı müzakereler sonucunda dosyada, "TEMA'ya 500 fidan bağış yapma" şartıyla uzlaşma sağlandı.

Şüphelinin fidan bağışını gerçekleştirmesi üzerine karı-koca olan müştekiler şikayetinden vazgeçti.

Savcı Funda Bayram, AA muhabirine, Uzlaştırma Bürosu olarak benzer suçlarda tarafların davalık olmadan uzlaşması için çalıştıklarını söyledi.

Bu konuda çalışmalarının süreceğini, geçmişte de örneklerin olduğunu ifade eden Bayram, "Şüpheli TEMA Vakfına 500 fidan bağışında bulunmuştur. Bu şekilde müşteki ile şüpheli arasında uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaşma kurumu bu şekilde taraflar arasındaki uzlaşmazlığı mahkeme aşamasına taşımadan sonlandırmakla birlikte aynı zamanda toplumsal barışa da katkı sağlamaktadır."

1 milyon 116 bin 346 dosyada uzlaşma sağlandı

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ceza hukuku uyuşmazlıklarında ilk kez 1 Haziran 2005'te uygulanan ve 2016'da gözden geçirilerek yeniden revize edilen uzlaştırma, 1 Ocak 2017'den itibaren Türkiye genelinde etkin ve yaygın şekilde uygulanıyor.

Uzlaştırmaya tabi suçlar kapsamında çözüme kavuşan dosya sayısı bugün itibarıyla 1 milyon 116 bin 346'ya ulaştı.

Böylece müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranı yüzde 83 oldu.

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Cumhuriyet, Ardahan, Mahkeme, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kendilerini yaralayan kişiyle 'TEMA'ya 500 fidan bağışı' şartıyla uzlaştılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendilerini yaralayan kişiyle "TEMA'ya 500 fidan bağışı" şartıyla uzlaştılar - Son Dakika
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