Son Dakika Haberleri: Kendiliğinden hareket eden kamyon 9 aracı sürükledi
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Kendiliğinden hareket eden kamyon 9 aracı sürükledi

36 dakika önce

İzmir'de, park edildikten hemen sonra kendiliğinden hareket eden kamyon önündeki 9 araca ve apartmana çarparak durabildi.

Kendiliğinden hareket eden kamyon 9 aracı sürükledi, System.String[]

İzmir'de, park edildikten hemen sonra kendiliğinden hareket eden kamyon önündeki 9 araca ve apartmana çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, sürücü Hasan Ali Ürper, 35 HB 0031 plakalı kamyonunu su almak için Bornova ilçesi 5711 Sokak'ta park etti. İlk belirlemelere göre, sürücü araçtan indikten sonra kamyon kendiliğinden hareket ederek yokuş aşağı hızla ilerleyemeye başladı.

Kamyon, önce bir apartmanın kapısına ardından park halindeki araçlara çarptı. Önündeki araçları sürükleyen kamyon, bir apartmana çarparak durabildi.

Kamyonun çarptığı 9 araçtan ikisi kullanılamaz hale geldi, diğerlerinde ise hasar oluştu.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Hasan Ali, Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:56 Kaynak: AA
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