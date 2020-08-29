Kendiliğinden yetişen soğan otu gelir kaynağı oldu - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde arazilerde kendiliğinden yetişen soğan otlarını toplayarak kurutan Nurullah Akkaya, ek gelir kaynağı oluşturdu.

Akkaya, gazetecilere, Beypazarı ilçesi kırsal kesimler ile kayalık yüksek rakımlı bölgelerde arazide kendiliğinden yetişen bir baharat bitkisi olan soğan otlarını biçmeye başladıklarını söyledi.

Soğan otlarını biçerek ya da yolarak kurutmaya başladıklarını belirten Akkaya, "Bu bitki genelde kayalarda yetişen keskin baharatlı bir otun çiçekleridir. Özellikle patlıcan salatalarında kullanılırken, her türlü salatada harika bir lezzet için kullanılır. Bu yıl soğan otunun kilogramı 60 lira. Biz bunu biçerek, temizledikten sonra baharatçılara veriyoruz." dedi.