Son Dakika Haberleri: "Kendimi iyi hissedersem projelerde yer alırım"
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"Kendimi iyi hissedersem projelerde yer alırım"

6 saat önce

Ünlü oyuncu Fatma Girik, Ankara ve İstanbul'da gördüğü 2 aylık tedavisinin ardından Bodrum sokaklarında objektiflere takıldı.

Ünlü oyuncu Fatma Girik, Ankara ve İstanbul'da gördüğü 2 aylık tedavisinin ardından Bodrum sokaklarında objektiflere takıldı. 2 kişinin desteğiyle güçlükle yürüyen Girik şu anda projelerde yer alamayacağını, kendini iyi hissettiği an ekranlara dönebileceğini söyledi.

İstanbul ve Ankara'da rahatsızlığından dolayı tedavi olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik iyileşir iyileşmez soluğu Bodrum'daki evinde almıştı. Bodrum'un Torba Mahallesi'nde yaşayan usta oyuncu geçtiğimiz gün Bodrum'da marinada bulunan Çin lokantasında objektiflere takıldı. Restoranda Çin yemekleri yiyen Fatma Girik gazetecilerin sorularına verdiği cevaplarla da takdir topladı. Kardeşi Günay Girik, kardeşinin eşi Aysun Girik, yakın dostları Deniz Kalkavan ve Filiz Kalkavan ile Bodrum turu atmaya çıkan Fatma Girik, İHA muhabirinin sorularını yanıtlayarak sağlık durumunun iyi olduğunu, yürümekte güçlük çektiği için fizik tedavi gördüğünü açıkladı. Girik, "Yürümede biraz zorluk çekiyorum ama ameliyat falan olmadım fizik tedavi gördüm. Şimdi de fizik tedavici eve geliyor. Günlük tedavimize devam ediyorum" dedi.

"ABUR CUBURLAR HER YERDE VAR"

"Türk filmlerinin ve dizilerinin geldiği noktayı beğeniyor musunuz" sorusuna ise Girik, "Profesyonel oyuncular var, seçici davrandıkları için güzel filim ve diziler ortaya çıkıyor. Profesyoneller seçici oluyor oynayacağı diziyi, filmi biliyor. Her yerde var abur cuburcular" şeklinde konuştu.

"İZLEDİĞİM DİZİ İSMİNİ SÖYLERSEM AYIP OLUR"

En çok sevdiği dizinin ismini söylemeyen ünlü oyuncu, "Şu anda hasta olduğum için çok ağlamalı, sızlamalı, vurdulu ve kırdılı filmler izlemiyorum. İzlediğim diziler var ama söylenmez. Söylersek ayıp olur, öteki dizidekiler kırılır. Herkes kendi gönlünden geçeni yapıyor ve sinemaya aktarıyor. Şimdi ben nasıl diyeyim o kötü bu kötü diye. Onu beğendim bunu beğenmedim diyemem öyle bir şey olmaz beğendiğim sevinir beğenmediğim kırılır o yüzden olmaz söylemem. Genç insanları özellikle kırmak istemem. Kendimi iyi hissetmediğim için bir projede yer almıyorum. Ama iyileşirsem neden olmasın" ifadelerini kullandı.

(Eren Ayhan/İHA)

Fatma Girik, İstanbul, Ankara, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:45 Kaynak: İHA
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