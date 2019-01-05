Kendimize Hangi Telefonu Alırdık? | Sizden Gelenler #5
1 saat önce
Sosyal medya hesaplarımızdan gelen soruları yanıtladığımız Sizden Gelenler serimizin beşinci haftasında da Kerem ile Aydoğan ile beraberiz.
Sosyal medya hesaplarımızdan gelen soruları yanıtladığımız Sizden Gelenler serimizin beşinci haftasında da Kerem ile Aydoğan
ile beraberiz.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:11 Kaynak: Youtube
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