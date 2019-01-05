Son Dakika Haberleri: Kendimize Hangi Telefonu Alırdık? | Sizden Gelenler #5

Kendimize Hangi Telefonu Alırdık? | Sizden Gelenler #5

1 saat önce

Sosyal medya hesaplarımızdan gelen soruları yanıtladığımız Sizden Gelenler serimizin beşinci haftasında da Kerem ile Aydoğan ile beraberiz.

Sosyal medya hesaplarımızdan gelen soruları yanıtladığımız Sizden Gelenler serimizin beşinci haftasında da Kerem ile Aydoğan ile beraberiz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:11 Kaynak: Youtube

Aydoğan, Genel
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