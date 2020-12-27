Kendimizi geliştirdik ama işler yolunda değil

RUH VE BEDEN SAĞLIĞIM İÇİN...

Elif Nida Zafer (26), diyetisyen

Pandemi sürecini oldukça verimli geçirdim. "Madem dışarı çıkamıyor, sinema ve tiyatroya gidemiyor, arkadaşlarımla buluşamıyorum, o zaman evde kaldığım zamanı ruh ve beden sağlığım için kullanayım" dedim. Her gün spor yapmaya ve çok daha sağlıklı beslenmeye başladım, beş kilo verdim. Bu senenin benim için verimli olmasının bir diğer nedeni mesleğim adına daha çok araştırma ve makale okuyup kendimi geliştirebilme fırsatını yakalamış olmam. Evde olduğum zamanlarda yeni sağlıklı tarifler geliştirmem de cabası.

KİTAP OKUYUP BULMACA ÇÖZMEKTEN FAZLASINI YAPMAM LAZIM

S. Özdoğan (63), emekli öğretmen

Hafta içi, hatta bazen cumartesi günleri dahi kurslara gidiyordum. Bu kurslarda yaptığım minyatür, kalemişi ve tezhip çalışmalarımla pek çok sergiye katılmıştım. Salgın nedeniyle her şey durdu. Planladığımız sergileri açamamak beni çok üzdü. Evlere kapanmadan kısa bir süre önce miyoki boncuk kursuna da başlamıştım, şimdi elimde kutu kutu boncukla salgın bitsin diye bekliyorum. Bu sene benim için kayıp bir yıl oldu, gelecek sene de böyle olacak diye endişeliyim. Kitap okuyup bulmaca çözmekten fazlasını yapmam, sosyalleşmem lazım.

BİRİKEN TÜM DERSLERİMİ VERDİM

G. İ. (24), öğrenci

Pandemiyi son derece olumlu bir sürece çevirdim. Evde spor yapmaya, DuoLingo'dan Almanca ve İspanyolca öğrenmeye, eski kıyafetlerime batik yapmaya, örgü örmeye, daha çok kitap okumaya başladım. Vaktimi iyi değerlendirmek için sevebileceğim şeyleri keşfetmenin peşine düştüm. Mesela felsefe okumaları yapmaya başladım, ilgimi de çekti. Uzaktan eğitime geçince hocalarımız ders notlarını paylaşmak zorunda kaldı. Bu benim işimi çok kolaylaştırdı çünkü okulda not tutmaya çalışırken bazı yerleri kaçırıyordum. Şimdi tüm derslerimiz kayıt altında, bazı hocalar bu kayıtları da paylaştığı için derslerdeki performansım ciddi şekilde arttı, biriken tüm derslerimi verdim. Bu anlamda benim için verimli bir yıl oldu.

DEVAMI YAĞMUR GİBİ GELECEK

Kamufle (32), rap'çi

2020 psikolojik olarak bayağı yıkıcı oldu ama ayakta kalmak için üretmem gerekiyordu. Bu sene '19T' adlı albümüm çıktı, karantina süreci içerisinde iki EP hazırladım, üç tekli yayımladım... Devamı 2021'de yağmur gibi gelecek.

SİNEMA ASLA ÖLMEZ,KÜÇÜLSE DE DEVAM EDER

Şükrü Avşar (62), yapımcı, sinema salonu işletmecisi

Biz 2019'da 'mısır meselesi' ve sonrasında bazı filmlerin sinemalarla aynı anda Netflix'te yayımlanması gibi nedenlerle bir krize girmiştik zaten. Arkasından pandemi geldi. Bu yıl ne sinema salonlarımızı açabildik ne de film yapabildik, kayıp bir yıl geçirdik. Sanıyorum 2021'in yarısı da böyle olacak. Hatırlar mısınız, bir ara ülkemizdeki sinema seyircisi sayısı 72 milyona çıkmıştı. Sonra insanlar küçük ekranda izlemeye alıştı. Dijital platformlar daha hesaplı ve bu durum bizi çok etkiliyor. Olur da 2021'de her şey normale döner ve bu 72 milyonun yarısı sinema salonlarına dönerse ben razıyım. Sektörün kendine gelmesi zaman alacak, biliyorum ama sinema hiçbir zaman ölmez. Küçülerek de olsa devam edecektir.

ASİSTANLAR EĞİTİMLE İLGİLİ ÜMİTLERİNİ YİTİRDİ

H. K. (35), asistan doktor

Pandemi nedeniyle asistan eğitimi büyük etki gördü. Özellikle cerrahi birimler açısından büyük sıkıntı doğdu çünkü cerrahi, el becerisi dolayısıyla tecrübe de gerektiren bir alan. Salgın için pek çok servis pandemi servisine dönüştürüldü ve asistanlar kendi branş hastalarından çok pandemi hastalarına yoğunlaşmak zorunda kaldı. Böylelikle biz asistanların eğitimi de sekteye uğradı. Hastalar da pandemi hastanesine gelmekten çekinir oldu, dolayısıyla eğitim amaçlı vaka sayılarında ister istemez düşüş yaşandı. Şu anda pek çok asistan maalesef kendi kıdeminin ayarında bilgi ve tecrübeye sahip değil.

YÜZDE 60 KAYIP, YÜZDE 40 VERİMLİ

A.A. (50), öğretmen

Biraz önce bir teknoloji eğitiminden çıktım ve bu eğitim üç gün daha devam edecek. Eğitim evriliyor ve ben buna ayak uydurmaya çalışıyorum. Öğrencilerimi derse çekebilmek için yeni sistemler, yeni uygulamalar öğrenmeye devam ediyorum. Bilgisayara dokunamayan ben, şimdi neler neler yapıyorum. 50 yaşında olmama rağmen çok ciddi bir mesafe kat ettim.

Öğrencilerim evet, bilgisayar başındalar ama neyi, ne kadar öğreniyorlar? Okuldayken sarf ettiğim eforun en az iki katını sarf ediyorum ve akademik olarak çok daha iyi anlatıyorum çünkü bir tıkla her şeyi karşılarına çıkarabiliyorum. Ama öğrenciler o dört duvar arasında, o duygusuzlukla yeterince öğrenmiyor. Bunu hesaba katarak bu seneyi yüzde 60 kayıp, kişisel teknolojik kazanımlarımdan dolayı da yüzde 40 verimli bir dönem olarak nitelendirebilirim.

ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ, UMUTSUZUM

Ahmet Durmaz (47), seyahat acentesi sahibi

Salgından dolayı turistler hemen ülkelerine döndü. Ben de 6 Mart'ta seyahat acentemi ve butik otelimi kapattım. Dokuz ayda maddi kaybım 850 bin lira civarı. Ben bir turizmci olarak 2020'de yerle bir oldum. Bu sene tam anlamıyla kara bir sayfa... Geçen ay işlerimize döneriz diye tahmin etmiştik ama olmadı. Şimdi nisanı bekliyoruz ama bu da olmayabilir. Önümüzü göremiyoruz. Gelecek senenin ilk üç ayı da zaten kesinlikle kayıp. Umutsuzum.

İŞLETMELER İÇİN TAM BİR KAYIP YIL

Kaya Demirer (50), Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı

2020'de en büyük kaybı lokantalar, restoranlar ve kafelerle bu ekosistem içerisinde yer alan hizmet ve mal sağlayıcıları yaşadı. Sektör dört ay tam kapalı kaldı, üstelik saat sınırlamalarıyla birlikte birçok işletme açık kaldığı dönemde çok düşük performansla çalışabildi.

Ekosistemimiz içerisinde yer alan organizasyon şirketleri, sanatçılar ve onların müzisyenleri de bu durumdan etkilendi. 2020, bu konumdakiler için tamamıyla kayıp bir yıl oldu. Sektörün maddi kaynaklara ve hibe niteliğinde desteklere ihtiyacı elzem.

KADINLAR İÇİN UYGULAMA TASARLADIM

Dr. Nil Keskin (45), davranış bilimleri uzmanı

Yıllardır aldığım yoga, meditasyon ve wellness eğitimlerimi pandemide bir telefon uygulamasına çevirdim. Altı aylık çalışmalarım sonucunda gelecek hafta erişime açılacak Goddess adlı uygulama için motivasyomu pandemi döneminde yükü artan kadınlardan aldım. Yoga, meditasyon, adet takibi ve olumlama gibi bölümlerin olduğu bu uygulamayla hedefim kadınların streslerini yönetmelerine yardımcı olmak ve onlara kendilerini iyi hissettirecek ipuçları sunmak. Bu anlamda, verimli bir sene geçirdim diyebilirim.

Karantina günlerini kendini geliştirmeye adayanlar verimli bir yıl geçirdi.