Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Venezuela ordusunun Kolombiya sınırı boyunca genişletilmiş askeri tatbikatlara başlamasına ilişkin, "Kendimizi savunmak ve mukabele etmek için hazırız. Fakat size şunu garanti edebilirim ki, kardeş bir ülkeye asla saldırmayacağız." dedi.

Bakan Arreaza, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ABD'den gelecek herhangi bir saldırıya karşı hükümetinin, ordusunun ve 30 milyon Venezuelalının ülkesini savunmak için hazır olduğunu vurguladı.

Venezuela halkının kendi topraklarını savunacağını belirten Arreaza, hiçbir ülkenin bunu engelleyemeyeceğini söyledi.

"Venezuela'nın egemenliğine saygı göstermek zorundadır"

Arreaza, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Beyaz Saray'daki görevine son vermesine değinerek, "Kimin gittiği, kimin geldiği bizim için önemli değil. Biz sadece her zaman olduğu gibi Venezuela'ya saygı gösterilmesini istiyoruz. ABD, Venezuela'nın egemenliğine saygı göstermek zorundadır. Biz onlarınkine saygı duyuyoruz." diye konuştu.

Venezuela ordusunun Kolombiya sınırı boyunca genişletilmiş askeri tatbikatlara başlamasına ilişkin bir soru üzerine Arreaza, şunları kaydetti:

"Kendimizi savunmak ve mukabele etmek için hazırız. Venezuela'nın kutsal topraklarına kimsenin ayak basmasına izin vermeyeceğiz. Fakat size şunu garanti edebilirim ki, kardeş bir ülkeye asla saldırmayacağız. Sadece toprak bütünlüğümüzü koruyacağız."

Arreaza, Kolombiya sınırındaki askerlerinin provakasyonda bulunmadığını sadece ülkelerini korumak için tatbikat yaptığının altını çizerek, "Paramiliter gruplar nerede? Eski Venezuela askerleri nerede? Kolombiya'da." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ABD Başkanı Trump'a sert eleştirilerde bulunan Arreaza, "Amerikan emperyalizminin" ülkesine yönelik yaptırımlarının her bir Venezuela vatandaşını olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğine dikkati çekti.

Arreaza, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ülkesine yönelik hazırladığı raporun da gerçekleri yansıtmadığını sadece bir önceki raporun kopyası olduğunu sözlerine ekledi.

Tatbikatı Maduro duyurmuştu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, salı günü yaptığı açıklamada, Venezuela ordusunun Kolombiya sınırı boyunca genişletilmiş askeri tatbikatlara başladığını duyurmuştu.

Maduro, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Egemenlik ve Barış 2019" adlı askeri tatbikatın Kolombiya sınırında başladığını belirterek "Savunma kaynaklarımızı tam anlamıyla kullanarak egemenliğimizi ve ulusal barışı korumanın zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.