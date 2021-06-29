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"Kendin Yap Atölyesi" Vali Karadeniz'in Katılımıyla Açıldı - Son Dakika

"Kendin Yap Atölyesi" Vali Karadeniz'in Katılımıyla Açıldı

29.06.2021 21:07

Vali Yaşar Karadeniz, Zafer Kalkınma Ajansının Yeni Nesil Mali Destek Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirmiş olduğu "Kendin Yap Atölyesi" açılış törenine katıldı.

Vali Yaşar Karadeniz, Zafer Kalkınma Ajansının Yeni Nesil Mali Destek Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirmiş olduğu "Kendin Yap Atölyesi" açılış törenine katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kendin Yap Atölyesi Projesi kapsamında Zafer Kalkınma Ajansının sağladığı mali kaynakla Manisa Fen Lisesinde hayata geçirilen Kendin Yap Atölyesi'nin açılışı Vali Yaşar Karadeniz'in katılımıyla gerçekleştirildi. Kendin Yap Atölyelerinde, ülkemizin dijital dönüşüm sürecini hızlandırıp, sürdürülebilir kılacak olan geleceğin nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla 6-14 yaş grubu öncelikli olmak üzere okul çağındaki tüm çocukların bilgi işlemsel düşünme, robotik kodlama, tasarım, yenilikçilik, üretkenlik ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Günümüzün en modern ekipmanları ile donatılan, çocukların rahat çalışabilmesi için her türlü önlemin alındığı özel nitelikli - tasarım ve beceri atölyelerinin yer aldığı Kendin Yap Atölyesi Projesine, Manisa Valiliği başta olmak üzere Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, pek çok yerel işletme ve hayırsever de ayni ve nakdi yardımları ile katkı sağladı.

Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, eğitim için yapılan her iş birliğinin kader birliği ve geleceğin inşası olduğunu söyleyerek tüm paydaşlara teşekkür ederken, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz da Milli Eğitim Müdürlükleri ile değişim ve dönüşüme uyum sağlamak amacıyla yapılan projelere ajans olarak önem verdiklerini belirterek 'Bu atölyelerde geleceğin mucitleri yetişsin istiyoruz' dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak her zaman Milli Eğitim Müdürlüğü'ne destek verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Ataç ise Kodla Manisa Projesinin bu aşamalara gelmesinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

"Kendin Yap Atölyesi" bir eğitim projesi gibi görünse de aslında bir üretim projesidir"

Açılışta yaptığı konuşmada, Kendin Yap Atölyesi'nin birçok aşamayı geçip artık kendisinin bir marka olma yolunda ilerlediğini belirten Vali Yaşar Karadeniz, "Bu proje kısa vadede her ne kadar bir eğitim projesi gibi görünse de aslında orta ve uzun vadede ülkemiz ve milletimiz için bir üretim projesidir. Artık dünyada üretmek bir sorumluluk olmaktan çıkmış durumda. Hemen herkes her şeyi üretiyor. Önemli olan, tasarımınızla ürettiğiniz ürünün sahip olduğu fonksiyonlar ve fiyatı yönünden diğerlerinden bir adım önde olmak. Ürettikleriniz ile bir adım önde olmak zorundasınız ki sizin malınızı tercih etsinler. İşte bunu yapabilmek için de inovatif düşünebilen bir neslin yetişmesi gerekiyor. Farklı gözle, farklı ihtiyaçları belirleyip daha sonra o ihtiyaçları giderecek mekanik ve elektronik sistemleri bir araya getirip onu ürüne dönüştürebilecek nesle ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"Kodları kullanarak problem çözme yeteneği olan bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor"

Kodları kullanarak problem çözme yeteneği olan bir nesil yetiştirilmesi gerektiğini de belirten Vali Karadeniz, "Bu nesli yetiştirmede burada verilecek eğitimlerin orta ve uzun vadede önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu projenin sağladığı en büyük avantajlardan biri de projenin normal sürecinin tamamlandıktan sonra da sahip olunan atölyeler ile çalışmaların sürdürülebilecek olması. Yani gençlerimiz bu atölyelerden istifade etmeye devam edecekler ve yine farklı ürünler ve farklı teknikler geliştirme şansı olacaktır. Eğer biz gençlerimizi öğrendiklerini aynen uygulayan değil de öğrendiklerine yeni şeyler ekleyebilen, eklemek için de karşılaştığı sorunu kod yazarak ya da mekanik sistemler geliştirerek nasıl çözebileceğini bilen bir nesil yetiştirirsek teknolojik ve ekonomik gelişme anlamında bugüne kadar aldığımız mesafeden çok daha fazlasını kat edeceğimize inanıyorum" dedi.

Manisa'nın teknolojik üretimde önderlik yapan illerden birisi olduğunu ve Kendin Yap Atölyesi Projesi ile bu fonksiyonun çok daha fazla geliştirilebileceğine inandığını da söyleyen Vali Karadeniz, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştiren Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri sınıfları gezerek "Kendin Yap Atölyesi" projesi kapsamında öğrencilerin geliştirmiş oldukları projeler hakkında bilgi aldılar.

Törende ayrıca 24 - 25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Manisa Çocuk Bilişim Zirvesinde Tasarım ve Yazılım kategorilerinde yapılan yarışmada 58 proje arasında dereceye giren öğrencilere Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri tarafından ödül verildi.

Kendin Yap Atölyesi açılış törenine Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'Kendin Yap Atölyesi' Vali Karadeniz'in Katılımıyla Açıldı - Son Dakika


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