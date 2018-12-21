Kendin Yap Kar Küresi (Kumbaramı Açıyorum!)
3 saat önce
Yeni yıl videoları arasında benden en çok istediğiniz video kendin yap küresiydi.
Yeni yıl videoları arasında benden en çok istediğiniz video kendin yap küresiydi. Bende size basit kar küresi yapımını gösterdim. Ayrıca bu yılda kumbaramı açıyorum. ve kumbaramın içinden ne kadar çıkacak tahminlerinizi bekliyorum.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 02:30 Kaynak: Youtube
Osmanlı'dan Bu Yana Üretilen Maraş Çöreğinde Satışlar Patladı
Şeyma Subaşı, Bikinili Fotoğrafını Takipçilerinin Beğenisine Sundu
Tosic'in Karısı Jelena Karleusa, Mini Şortuyla Bisiklete Bindi