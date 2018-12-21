Son Dakika Haberleri: Kendin Yap Kar Küresi (Kumbaramı Açıyorum!)

Kendin Yap Kar Küresi (Kumbaramı Açıyorum!)

3 saat önce

Yeni yıl videoları arasında benden en çok istediğiniz video kendin yap küresiydi.

Yeni yıl videoları arasında benden en çok istediğiniz video kendin yap küresiydi. Bende size basit kar küresi yapımını gösterdim. Ayrıca bu yılda kumbaramı açıyorum. ve kumbaramın içinden ne kadar çıkacak tahminlerinizi bekliyorum.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 02:30 Kaynak: Youtube

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