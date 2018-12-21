Kendin Yap Kar Küresi (Kumbaramı Açıyorum!)

Yeni yıl videoları arasında benden en çok istediğiniz video kendin yap küresiydi.

Yeni yıl videoları arasında benden en çok istediğiniz video kendin yap küresiydi. Bende size basit kar küresi yapımını gösterdim. Ayrıca bu yılda kumbaramı açıyorum. ve kumbaramın içinden ne kadar çıkacak tahminlerinizi bekliyorum.

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