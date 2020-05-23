Kendinden 2 yaş büyük, 1951 Model Topolino'suna gözü gibi bakıyor - Son Dakika

Kendinden 2 yaş büyük, 1951 Model Topolino'suna gözü gibi bakıyor

Kendinden 2 yaş büyük, 1951 Model Topolino'suna gözü gibi bakıyor 67 yaşındaki Mahmut Sarıboğa, ailece pekçok anıları olan klasik otomobilini 15 yıl önce sattığını, çocuklarının üzülüp ağladığını görünce hemen geri aldığını söyledi Klasik otomobilini ailesinin bir ferdi gibi gördüklerini...

Kendinden 2 yaş büyük, 1951 Model Topolino'suna gözü gibi bakıyor

67 yaşındaki Mahmut Sarıboğa, ailece pekçok anıları olan klasik otomobilini 15 yıl önce sattığını, çocuklarının üzülüp ağladığını görünce hemen geri aldığını söyledi

Klasik otomobilini ailesinin bir ferdi gibi gördüklerini anlatan Mahmut Sarıboğa; "Ben 67 yaşındayım arabam 69 yaşında ikimizin de sokağa çıka yasağı var" dedi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini çok seven 67 yaşındaki Mahmut Sarıboğa, gençlik aşkı emektarına gözü gibi bakıyor. Topolino'yu artık ailesinin bir ferdi gibi gördüklerini anlatan Mahmut Sarıboğa; "Ben 67 yaşındayım arabam 69 yaşında ikimizin de sokağa çıka yasağı var" dedi

İtalyan otomobil firması Fiat'ın II. Dünya Savaşı'nın başlarında piyasaya sunduğu klasiklerden olan aracına aileden bir birey gibi davranan Sarıboğa, 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkma yasağı olduğu günlerde otomobilinin bakımlarını kapısının önünde aksatmadan yapıyor.

Kozan'da Tavşantepe mahallesinde oturan evli 4 çocuk babası 67 yaşındaki Mahmut Sarıboğa 1951 Model kırmızı Fiat Topolino marka antika aracına gözü gibi bakıyor. Aracını 15 yıl önce sattığı ancak çocuklarının ağlaması üzerine hemen geri aldığını anlatan Sarıboğa, otomobilin yüzde 95 tüm orijinalliği koruduğunu belirtti. Deposu 5 litre yakıt alan ve tüp taktırıp lastik aksamının değiştiğini söyleyen Sarıboğa, eski araçların daha sağlam bir yapısı olduğunu da kaydetti.

İhlas Haber Ajansı muhabirine aracını açan Mahmut Sarıboğa birçok lüks araçta olmayan ilginin trafiğe çıktığı zaman aracına gösterildiğini kaydetti.

Sarıboğa, "1951 Model Fiat Topolino aracımı 1984 yılında almıştım. O zamandan beri beraberiz. Ailemizden bir parçamız oldu. Çocuklarımız ile birlikte yaşamımızı sürdürdük. Aileden bir parça oldu. Çocuklarımız ile birlikte yaşamımızı sürdürdük halada sürdürüyoruz" dedi.

"Son model aracı olanlar hayranlıkla bakıyor"

Aracının kendisinden 2 yaş büyük olduğunu, Kozan'da bütün eş, dost ve arkadaşlarına klasik otomobili ile gezme keyfi yaşattığını anlatan Sarıboğa, "Aracımla anılarımız çok. Bu araba ile 4 çocuk büyüttüm. Hepsi bu araba ile evlendirdim yuvadan uçtular. Bu araba ile yaşayacaksam bu arabaya bakacağız. Adamın altında en son model araba ama bu arabayı görünce hayranlıkla bakıyorlar" diye konuştu.

"Aracıma aynı anda 15 kişi birden binmişliği var"

15 yıl önce bir kez sattım ve geri aldım diyen Sarıboğa, " Bu araba Kozan'da çok kişi taşıdı. Eskiden arabada azdı içine çor çocuk doluyordu. Bir zaman Adana'da kaldım bir gün arkadaşlarla paça içmeye gidelim dediler. 15 kişi vardı. Aracın alacağı 2-3 kişi o dönem aracın her yerinden tuttular ve 15 kişinin binmişliği var. Bu araçla Urfa'ya, Mersin'e her yere gittim. Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur. Bakımlarını düzenli yapıyorum. Hergün evin önünde çalıştırıyorum. Evin çevresinde bir tur atıyorum ve bırakıyorum. Yılda 2 defa bakımlarını yaptırıyorum. Bakımlarını yaptırmazsam muayeneden de geçmez. Türkiye de 3 tane olduğunu, duymuştum. Diğerleri yaşıyor mu bilmiyorum ama ben bunu yaşatıyorum. Ben 67 yaşındayım arabam 69 yaşında ikimizin de sokağa çıka yasağı var. İnşallah Koronavirüs sonrası bol bol gezeceğiz. Şimdilik evinde önünde çalıştırıyorum. Günlük temizliğini yapıyorum. Aracımla çok mutluyum. Çocuklar evlenince geriye bana eşim ve aracım kaldı" dedi.

Kendinden 2 yaş büyük, 1951 Model Topolino'suna gözü gibi bakıyor

Kozan, Adana, Fiat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 12:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kendinden 2 yaş büyük, 1951 Model Topolino'suna gözü gibi bakıyor - Son Dakika

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