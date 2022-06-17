Kendine adrenalin enjekte eden anestezi uzmanı, hastane odasında ölü halde bulundu!

Akçaabat ilçesinde hizmet veren özel bir hastanede gece nöbetçisi olarak çalışan anestezi uzmanı Büşra Muhcu hastane odasında ölü bulundu.

HENÜZ 1 YILLIK EVLİYDİ

Bir yıllık evli olduğu öğrenilen Muhcu'nun kalp hastalığı nedeniyle bir süre önce ameliyat olduğu, ritim bozukluğunu dengelemek için kendine zaman zaman adrenalin enjekte ettiği iddia edildi.

ADRENALİN ENJEKTE ETMİŞ

Dün gece de yine kendine damar yolu açıp adrenalin enjekte ettiği öğrenilen Muhcu'nun fenalaşarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.