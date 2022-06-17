Kendine adrenalin enjekte eden anestezi uzmanı, hastane odasında ölü halde bulundu! - Son Dakika
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Kendine adrenalin enjekte eden anestezi uzmanı, hastane odasında ölü halde bulundu!

17.06.2022 13:17
Kendine adrenalin enjekte eden anestezi uzmanı, hastane odasında ölü halde bulundu!

Trabzon'da özel bir hastanede anestezi uzmanı olarak görev alan ve bir süre önce kalbindeki sorun nedeniyle ameliyat olan 25 yaşındaki Büşra Muhcu, dün gece kendine damar yolu açıp adrenalin enjekte etmesinden sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Akçaabat ilçesinde hizmet veren özel bir hastanede gece nöbetçisi olarak çalışan anestezi uzmanı Büşra Muhcu hastane odasında ölü bulundu.

HENÜZ 1 YILLIK EVLİYDİ

Bir yıllık evli olduğu öğrenilen Muhcu'nun kalp hastalığı nedeniyle bir süre önce ameliyat olduğu, ritim bozukluğunu dengelemek için kendine zaman zaman adrenalin enjekte ettiği iddia edildi.

ADRENALİN ENJEKTE ETMİŞ

Dün gece de yine kendine damar yolu açıp adrenalin enjekte ettiği öğrenilen Muhcu'nun fenalaşarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendine adrenalin enjekte eden anestezi uzmanı, hastane odasında ölü halde bulundu! - Son Dakika

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