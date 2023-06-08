Kendi kendine hamile kalan timsahın 'bakire doğumu' bilim insanlarını şaşırttı - Son Dakika
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Kendi kendine hamile kalan timsahın 'bakire doğumu' bilim insanlarını şaşırttı

Kendi kendine hamile kalan timsahın 'bakire doğumu' bilim insanlarını şaşırttı

08.06.2023 17:09

Kosta Rika'da bir hayvanat bahçesinde, kendini kendine hamile kalan bir timsah vakası belirlendi. Timsahın kendisiyle %99.9 genetik benzerlik gösteren bir fetus ürettiği ortaya çıktı. Bilim insanları, bu özelliğin evrimsel bir ata tarafından miras kaldığını ve dinozorların da bu şekilde üremiş olabileceğini öne sürüyor. Araştırma, Royal Society'nin Biology Letters dergisinde yayınlandı.

Kosta Rika'da bir hayvanat bahçesinde, kendini kendine hamile kalan bir timsah vakası belirlendi. Timsahın kendisiyle %99.9 genetik benzerlik gösteren bir fetus ürettiği ortaya çıktı. "Bakire doğum" olarak bilinen bu olay daha önce kuş, balık ve diğer sürüngen türlerinde görülmüştü, ancak timsahlarda ilk defa kaydedildi.

DİNAZORLARDAN MİRAS KALDI

Bilim insanları, bu özelliğin evrimsel bir ata tarafından miras kaldığını ve dinozorların da bu şekilde üremiş olabileceğini öne sürüyor. Araştırma, Royal Society'nin Biology Letters dergisinde yayınlandı.

Kendi kendine hamile kalan Timsah, bilim insanlarını şaşkına çevirdi

YÜZDE 99 GENETİĞİNİ ANNEDEN ALMIŞ

18 yaşındaki dişi bir Amerikan timsahı olan hayvan, 2018'de bir yumurta yumurtladı. İçinde tamamen oluşmuş fakat ölü bir fetus bulunan yumurta, çatlamadı. İki yaşındaki timsah, tüm yaşamı boyunca diğer timsahlardan ayrı tutuldu. Yumurta analiz edildiğinde, annesiyle %99.9'dan fazla genetik benzerliğe sahip olduğu belirlendi, bu da babasının olmadığını gösterdi.

Kendi kendine hamile kalan Timsah, bilim insanlarını şaşkına çevirdi

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN TÜRLERDE GÖRÜLÜYOR

Bilim insanları, bu tür bakire doğumların, sayıları azalan ve nesli tükenmekte olan türlerde görüldüğünü ve bu durumun dinozorlarda da olmuş olabileceğini düşünüyorlar.

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