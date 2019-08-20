Son Dakika Haberleri: Kendine hamile süsü veren kadının üzerinden uyuşturucu çıktı
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Kendine hamile süsü veren kadının üzerinden uyuşturucu çıktı

29 dakika önce

Erzurum'da hamile olduğunu söyleyen kadının üzerinden 1 kilo 506 gram eroin maddesi çıktı.

Kendine hamile süsü veren kadının üzerinden uyuşturucu çıktı, System.String[]
Erzurum'da hamile olduğunu söyleyen kadının üzerinden 1 kilo 506 gram eroin maddesi çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'dan Ankara'ya gitmek için otobüse binen Ş.A.'nın Erzurum otogarında yaptığı şüpheli hareketler polisi alarma geçirdi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ş.A.'nın şüpheli hareketleri üzerine yanına gitti. Ş.A.'nın hamile olduğunu beyan etmesi üzerine, polis ekipleri üzerinde yaptığı aramada karın kısmına bağlanmış 3 paket halinde bin 506 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ERZURUM
Erzurum, Ankara, Ağrı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:53 Kaynak: İHA
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