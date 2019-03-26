Son Dakika Haberleri: Kendine Has Babylon Soundgarden'ın Programı Açıklandı

Kendine Has Babylon Soundgarden'ın Programı Açıklandı

1 saat önce

1999'dan beri farklı coğrafyalara ve yeni ritimlere açılan Babylon, 20.yılını; "Kendine Has Babylon Soundgarden"a herkesi davet ederek kutluyor.

Kendine Has Babylon Soundgarden'ın Programı Açıklandı, System.String[]

Yapı Kredi bomontiada'yı festival ortamına çeviren Babylon Soundgarden, Pozitif deneyimi ve Kendine Has'ın katkılarıyla 27 Nisan Cumartesi günü şehre dönüyor. Bu sene ücretsiz gerçekleştirilecek festivalde; GUTS & Les Akaras de Scoville, Dubioza Kolektiv, Kaan Düzarat feat. İlhan Erşahin, Boogie Belgique, Ege Çubukçu, Hey! Douglas, Ah! Kosmos, Elektro Hafız, Doubledecker, DearHead, BREK, Netam, MARCH, Zeynep Erbay, Gunesta, Uninvited Jazz Band, Radyo Babylon DJ'leri, DJ Style-ist, Serdar Orcan ve Mr.Murdoc sahne alacak.

Sanatçılar, Yapı Kredi bomontiada'da Kendine Has, Babylon ve Jungle isimli 3 farklı sahnede müzikseverlerle buluşacak. Dört tarafı müzikle çevrilecek Yapı Kredi bomontiada'da, ATÖLYE iş birliğiyle festival katılımcıları tüm gün boyunca birbirinden yaratıcı sohbet ve aktivitelere de dahil olabilecek; yiyecek ve içecek alanları da katılımcılar için festival süresince açık olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:40 Kaynak: Bültenler

Yapı Kredi Bankası, Babylon, Güncel
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