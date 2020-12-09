Kayseri'de sis kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Kayseri'de sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

KAYSERİ - Kayseri merkezde oluşan sisin, Erciyes Dağı'nın eteklerinden çekilen görüntüleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kayseri'de sabah saatlerinde kent merkezinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Erciyes Dağı'nın eteklerinden çekilen görüntülerde, kent merkezinde oluşan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yağan karla beraber etrafın bembeyaz olması ile kent merkezindeki sis birleşince ortaya güzel görüntüler çıktı.

Ayrıca, Develi ilçesini de kaplayan sisin dağlarla beraber çekilen görüntüsü de hayran bıraktı.