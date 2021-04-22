Kendine iyi bakmanın yolu - Son Dakika

Kendine iyi bakmanın yolu

22.04.2021 09:24
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Koronavirüsle mücadelenin devam ettiği bu günlerde insanların birbirine en sık söylediği şeylerden biri kendimize iyi bakmak. Kendimizle olan ilişkiyi iyileştirmek için neler yapılması gerektiğine dair bilgileri İlişkiler Koçu Pelin Narin Tekinsoy açıkladı.

Dengeli beslenmek, spor yapmak gibi bilinen konuların dışında; kişilerin içsel motivasyonlarını sağlamaları, dengelerini korumaları ve kendileriyle olan ilişkilerini iyileştirmeleri için neler yapılması gerektiğine dair bilgileri İlişkiler Koçu Pelin Narin Tekinsoy açıkladı.

Uzun süren pandemi koşullarında kişiler bedensel sağlıklarının yanında kişisel mutluluk ve dengelerini korumanın yollarını arıyor. Bireyler günlük olarak iş, aile, uzak ya da yakın sosyal çevre ile doğru ilişkiler kurabilmeye özen gösterirken kendileriyle olan ilişkilerinde önem sırası gerilerde kalabiliyor. İlişkiler Koçu Pelin Narin Tekinsoy bu noktada kişinin kendisiyle olan ilişkisinin ve kendine iyi bakmanın bütünsel faydaları adına önemli olduğunun altını çizerek şu tavsiyeleri verdi.

Günlük rutinlere kişisel bakım eklenmeli

Pandemi sürecinde kimi insanlar bedensel bakımı ile normalden daha fazla ilgilenirken kimileri ise zamanla yarış halinde olarak kendisine hiç bakmadığını fark etti. Kendini daha iyi hissetmek isteyen büyük bir kesim normalde tatile ayırdıkları bütçeleri evden çıkamadıkları için aynanın karşısında geçirerek estetik operasyonlara aktarır oldu. Bu sektörde geçen seneye nazaran neredeyse %15- %20 arttığı doktorlar tarafından da ifade ediliyor. Kişisel bakımı aksatmamak pandeminin getirdiği rehavete karşı önemli bir meşgale. Ancak kişisel bakımı sadece estetik operasyon olarak anlaşılmamalı.

Kişisel gelişim kendimize yaptığımız yatırım

Farklı alanlarda profesyonelleşsek de kendi gelişimimiz kadar ilerleyebiliyoruz. Vizyon geliştirmek, hayal gücünü harekete geçirmek bu süreçte her zamankinden daha önemli. Sadece kitap okumak değil, kısa veya uzun hatta ödüllü film seyretmek ve farklı konularda online da olsa sohbetlere katılarak sağlıklı ilişkiler içinde olmak hayal gücümüzü geliştirecektir. İyi hayaller bizi dinginleştirir ve dengeler, beraberinde pozitif kalmaya iter. Pandemi kişisel gelişim eğitimleri almak isteyen kişilerin sayısında da artışa neden oldu ve kişisel iyi olma halimiz için bu eğitimler iyi birer destekleyici.

Pozitif olmaya çalışılmalı

Negatif veya pozitif olma hali tüm bedensel sistemi etkileyecek bir durumdur. Olumsuz düşünceler kendimizi kötü hissetmemize sebep olurken aynı zamanda bedensel olarak da bizi rahatsızlandırır. Bazen yıkıcı bir dürtü haline de gelebilir. Bu durumun sürekliliği ise hem düşüncede hem de ruhsal olarak bizi aşağıya çeker. Müzik dinleyerek, doğa yürüyüşleri yaparak veya kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir aktivitede bulunarak pozitif olmaya çalışabilirsiniz.

Sizi iyi hissettirmeyen her şeyden uzak durun

Özellikle bu süreçte kendinizi iyi hissetmediğiniz hiçbir şeyi yapmayın. Bu, biriyle görüşme durumuysa; görüşme sıklığınızı veya şeklinizi değiştirebilirsiniz. Evinizde fazla olduğunu fark ettiğiniz bir eşyayı ihtiyaç sahibine verebilir ve kendinize nefes alacağınız bir alan açabilirsiniz. Sevmediğiniz bir iş ise onu nasıl oyun haline getireceğinize bakabilirsiniz. İşaret edilen bu alanlar sizi iyi hissettirecek; özgürleşmiş, hafiflemiş ve güvende olmak için çok kolay hareketlerdir. Harekete geçene kadar zorlanabilirsiniz ancak harekete geçtiğinizde kendinize ne kadar iyi geldiğini ve aslında başlamanın o kadar da zor olmadığını deneyimleyebilirsiniz.

Daha hareket dolu bir yaşam hedeflenmeli

Kendimizle ilişkimizi iyileştirmemize zemin hazırlayan bir diğer faktör de hareket etmektir. Kapalı ortamlarda uzun süre hareketsiz kalmak bedenimizi olumsuz etkilediği gibi kişisel motivasyonumuzu da düşürür. Günde en az 20 dakika yürümek iyi gelecektir. Ev içinde de hareket etmeyi sağlayacak farklı uğraşlar edinebilirsiniz. Evdeki fazla eşyalardan kurtulmak, farklı yemek denemeleri yapmak veya evin eşyalarının şeklini değiştirmek de olabilir. Kendiniz için bireysel spor antrenörüyle çalışabilir ya da internetten kendi programınızı daha uygun bir bütçeyle yapabilirsiniz.

Meditasyon uygulamalarını hayatınıza dahil edin

Bu da kendinizle iletişime geçmenin başka bir yoludur. Sadece kendinizle iletişime geçmekle kalmaz bedeninizin bir enerji formu olarak nasıl programlandığını da keşfedebilirsiniz. Kendi inancınıza uygun olan ibadet ve gerekleri de yaşamınızda daha fazla yerine getirerek içsel huzuru bulabilirsiniz. Bunları yaparken dikkatinizi de farklı bir şekilde deneyimlediğinize tanık olabilirsiniz. Bu noktada ruh, beden, zihin dengenize başka bir açıdan bakma yetinizi de keşfedebilirsiniz.

Kişisel hijyen bakımına dikkat eden, dengeli beslenen ve spor yapan kişiler bu önerilerle birlikte pandemi sürecinde kendi dengesini korumak için önemli adımlar atmış olurlar. Kendi dengesini koruyan ve moralini yüksek tutanlar bu süreçten en az hasarla çıkan kişilerden olacaktır.

Kendine iyi bakmanın yolu

Estetik, Pandemi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Kendine iyi bakmanın yolu - Son Dakika


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