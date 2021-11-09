Kendine kuyumcu süsü verip yaşlı adamın 54 yıllık yüzüğünü çaldı - Son Dakika

Güngören'de sahte paralar ile yaşlı adamın yanına gelen dolandırıcı kuyumcu olduğunu söyleyip 54 yıllık yüzüğü alıp kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Güngören'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kendini kuyumcu olarak tanıtan bir kişi gözüne kestirdiği 77 yaşındaki Cemal Yıldız isimli yaşlı adamın masasına oturup önce sahte paraları ve sözde altın bulunan içi boş kutuları masanın üstüne koyarak kendini zengin gibi gösterdi. Yaşlı adama kendisinin kuyumcu dükkanı olduğunu ve zengin olduğunu anlatarak ikna eden dolandırıcı yaşlı adamın parmağındaki yaklaşık 2 bin TL değerindeki 54 yıllık nikah yüzüğüne göz dikti.

Yüzüğü merak ettiğini ve bakmak istediğini bunun için çıkarmasını söyleyen dolandırıcıya güvenen yaşlı adam 54 yıllık nikah yüzüğünü parmağından çıkartıp dolandırıcıya verdi. Bunun üzerine yüzüğü atölyesine götürüp hemen geleceğini söyleyen dolandırıcı sahte paraları ve içi boş kutuları bırakıp hızla masadan ayrıldı. Bir süre bekleyen yaşlı adam yüzüğü alan sözde kuyumcunun geri dönmemesi üzerine dolandırıldığını anladı ve Güngören ilçe emniyet müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Olay ile ilgili soruşturma ise devam ediyor.

(Hasan Tik/İHA)