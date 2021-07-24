Kendine Müzisyen'in sağlık durumu nasıl? "Size bir iyi bir kötü haberim var" - Son Dakika

Kendine Müzisyen'in sağlık durumu nasıl? "Size bir iyi bir kötü haberim var"

Kendine Müzisyen\'in sağlık durumu nasıl? "Size bir iyi bir kötü haberim var"
Son Güncelleme: 29.07.2021 00:45

Twtich Türkiye'nin başarılı yayıncılarından biri olan Kemal Can Parlak diğer bir adıyla Kendine Müzisyen'in sağlık durumu nasıl?

Kendine Müzisyen, geçtiğimiz günlerde yaptığı yayında midesiyle alakalı bir problem yaşayıp yayını erkenden kapatmak zorunda kalmıştı. Bu durumun ardından kişisel Twitter hesabından "sert bir vertigo atağı" geçirdiğini takipçileriyle paylaşmıştı. Kendine Müzisyen geçtiğimiz saatlerde de sağlık durumuyla alakalı yeni bir gönderi paylaştı.

Kendine Müzisyen'in Açıklaması

Kendine Müzisyen, "Size bir iyi bir kötü haberim var." cümlesiyle açıklamasına başladı. Açıklamanın devamında ise "İyi haber, daha iyi hissetmeye başladım. Kötü haber; kafein, enerji içecekleri ve vitaminler yasak. (Millet vitaminsiz kalır hasta olur ben overdose olup hastalanırım… Powerade kapağı ısırmadan yayın geçer mi?)" cümlelerine yer verdi.

Playerbros ekibi olarak Kendine Müzisyen'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz!

Kaynak: Playerbros

Kemal Can Parlak, Türkiye, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Kendine Müzisyen'in sağlık durumu nasıl? 'Size bir iyi bir kötü haberim var' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendine Müzisyen'in sağlık durumu nasıl? "Size bir iyi bir kötü haberim var" - Son Dakika
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