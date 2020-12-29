Kendine sahte bir geçmiş yaratmış: Hollywood bunu konuşuyor - Son Dakika

Kendine sahte bir geçmiş yaratmış: Hollywood bunu konuşuyor

29.12.2020 15:49
Kendine sahte bir geçmiş yaratmış: Hollywood bunu konuşuyor, System.String[]

TUHAF İDDİAÜnlü oyuncunun eşi genellikle yaptığı çok sayıda doğumun ardından hala formda kalmasıyla konuşuluyordu.

TUHAF İDDİA

Ünlü oyuncunun eşi genellikle yaptığı çok sayıda doğumun ardından hala formda kalmasıyla konuşuluyordu. Fakat geçtiğimiz haftanın son günlerinden beri bambaşka bir nedenle gündemin ilk sıralarında. Bunun nedeni ise kendine sahte bir geçmiş yarattığı iddiası.

"KENDİNE BİR GEÇMİŞ UYDURDU"

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in eşi Hilaria Baldwin son birkaç gündür sosyal medya gündeminin ilk sıralarında. Bunun nedeni de kendisine uydurduğu ileri sürülen özgeçmişi.

BİR GAZETECİ VE BİR SOSYAL MEDYA KULLANICISI ORTAYA ÇIKARDI

Gazeteci Tracie Morrissey ve lenibriscoe adlı sosyal medya kullanıcısı, Hilaria Baldwin'in kendisini İspanya'da doğmuş ve İspanyol kökenli olarak tanıtmasının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. 36 yaşındaki Baldwin'in İngilizce konuşurken kullandığı İspanyol aksanının da sahte olduğunu ileri sürdü gazeteci Morrisey ile lenibrisco adlı kullanıcı.

MALLORCA ADASINDA DOĞDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

Hilaria Baldwin, İspanya'da yayınlanan Hola dergisine konuk olmuş ve orada da İspanyol kökenli olarak tanıtılmıştı. Baldwin, dergiye verdiği röportajda Mallorca adasında dünyaya geldiğini ve akrabalarının da orada yaşadığını ileri sürmüştü. Bu yüzden de çocuklarına İngilizce'nin yanı sıra İspanyolca öğrettiğini de belirtmişti.

'SALATALIK' KELİMESİNİN İNGİLİZCE'SİNİ HATIRLAYAMADI

Yoga eğitmeni olan Hilaria Baldwin, katıldığı toplantı ve etkinliklerde de İspanyol aksanıyla konuşuyordu. Hatta bir keresinde Today için verdiği röportajda 'Salatalık' kelimesinin İngilizce'sini hatırlayamadığını ileri sürmüştü.

'OKULDA BÖYLE KONUŞMUYORDU'

Baldwin'in bu söyleşininin yayınlanmasından sonra da lise arkadaşlarından biri "Hillary Hayward Thomas ile birlikte Boston'da aynı liseye gittim. O zamanlar böyle aksanı yoktu" diye Twitter'da mesaj paylaşmıştı.

ABD'YE 19 YAŞINDA GİTTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Alec Baldwin ile evliliğinden beş tane çocuğu bulunan Hilaria Baldwin, daha önceki bir röportajında da 19 yaşına kadar ABD'de yaşamadığını söylemişti.

İDDİALARI YALANLADI

Hilaria Baldwin, kendisine sahte bir geçmiş uydurduğu iddialarına sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoyla karşılık verdi. Baldwin bütün bu iddiaları yalanladı.

'BUNLARI CİDDİYE ALIYORUM'

Baldwin, internette kendisiyle ilgili bazı sohbetler yapıldığını belirterek "Bu benim çok ciddiye aldığım bir şey" dedi. Sonra da geçmişini anlattı. Hilaria Baldwin, Boston'da doğdum ve orada büyüdüm. Vaktimi Massachusetts ile İspanya arasında geçirdim. Anne- babam ve kardeşlerim İspanya'da yaşıyor. Ben burada, ABD'de yaşamayı seçtim. Alec ve ben çocuklarımızı iki dilli olarak büyütüyoruz. Evimizde her iki kültürü de kutluyoruz" dedi.

'İKİ DİL KONUŞUYORUM'

Hilaria Baldwin, aksanlı konuşmasının nedenini de her iki dili birden konuşmasına bağladı. Kendini gergin ya da üzgün hissettiğinde iki dili birbirine karıştırdığını da ekledi.

İSMİ DE SORUN OLDU

Geçmişte Hillary adını kullanan ama şimdi Hilaria olarak bilinen Baldwin bunu da isminin İngilizce ve İspanyolca dillerindeki söylenişi olarak açıklamıştı.

Kendine sahte bir geçmiş yaratmış: Hollywood bunu konuşuyor

Alec Baldwin, İngilizce, İspanya, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kendine sahte bir geçmiş yaratmış: Hollywood bunu konuşuyor - Son Dakika Magazin


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