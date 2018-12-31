Malatya Kent Konseyi
tarafından yürütülen "Kendine ve Kentine Saygı Duy" projesi kapsamında düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.
Kent Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında "Toplumsal hayat ve kurallar" temasıyla ortaokul düzeyinde resim, "Neden kendimize ve kentimize saygı duymalıyız" temasıyla da lise düzeyinde düzenlenen kompozisyon yarışmasının ödül töreni, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi fuaye alanında gerçekleştirildi.
Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, burada yaptığı konuşmada, kentlilik bilincinin oluşmasının eğitimle yapılacağını belirterek, yarışmanın özellikle okullarda yapılma nedeninin, çocukların bakış açısını, kalitesini görmek olduğunu kaydetti.
Çobanoğlu, kompozisyon yarışmasına 34, resim yarışmasına ise 143 eserin katıldığını aktararak, "Yarışmada dereceye girmek önemli değil, önemli olan çocukların kalemi ve fırçayı ellerine almakta göstermiş oldukları cesaret." ifadesini kullandı.
Konuşmanın ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.