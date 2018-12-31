Son Dakika Haberleri: Kendine ve Kentine Saygı Duy" Projesi

Kendine ve Kentine Saygı Duy" Projesi

1 saat önce

Malatya Kent Konseyi tarafından yürütülen "Kendine ve Kentine Saygı Duy" projesi kapsamında düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Kendine ve Kentine Saygı Duy
Malatya Kent Konseyi tarafından yürütülen "Kendine ve Kentine Saygı Duy" projesi kapsamında düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Kent Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında "Toplumsal hayat ve kurallar" temasıyla ortaokul düzeyinde resim, "Neden kendimize ve kentimize saygı duymalıyız" temasıyla da lise düzeyinde düzenlenen kompozisyon yarışmasının ödül töreni, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi fuaye alanında gerçekleştirildi.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, burada yaptığı konuşmada, kentlilik bilincinin oluşmasının eğitimle yapılacağını belirterek, yarışmanın özellikle okullarda yapılma nedeninin, çocukların bakış açısını, kalitesini görmek olduğunu kaydetti.

Çobanoğlu, kompozisyon yarışmasına 34, resim yarışmasına ise 143 eserin katıldığını aktararak, "Yarışmada dereceye girmek önemli değil, önemli olan çocukların kalemi ve fırçayı ellerine almakta göstermiş oldukları cesaret." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:38 Kaynak: AA

Malatya, Kent Konseyi, Güncel
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