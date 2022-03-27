Kendine zarar veren şahsı ekipler kurtardı - Son Dakika
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Kendine zarar veren şahsı ekipler kurtardı

27.03.2022 10:21
Kendine zarar veren şahsı ekipler kurtardı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşadığı ikamette kendine zarar veren şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşadığı ikamette kendine zarar veren şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Murat Özçelebi Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette yaşayan şahsın kendine zarar verdiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda kendine zarar veren şahıs ikna edilerek etkisiz hale getirildi.

Şahıs daha sonra hazırda bulunan ambulansa bindirilerek tedavi altına alındı. - KAYSERİ

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Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendine zarar veren şahsı ekipler kurtardı - Son Dakika


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