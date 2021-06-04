Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı - Son Dakika

Dün saat 11.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de edinilen bilgiye göre 26 yaşındaki Sinem O. bir süre önce annesiyle birlikte sokak üzerindeki 5 katlı bir binaya taşındı. Ancak bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen genç kız, olay günü evinin penceresine intihar girişiminde bulundu.

İKNA ETMEK İÇİN UĞRAŞTILAR

Kızı fark eden çevre binalardaki vatandaşlar, "Yapma, bak ne kadar güzelsin, lütfen içeriye gir" diye bağırarak kızı ikna etmeye çalıştı. Pencerenin mermerine tek ayakla basarak girişimde bulunan Sinem O., vatandaşların yoğun çabası sonucu atlamaktan vazgeçti. Yaşanan o korku dolu anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

KENDİNİ 4. KATTAN AŞAĞIYA ATTI

O esnada ise sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri genç kızın yaşadığı daireye girmek istedi ancak kapının kilitli olması nedeniyle ekipleri içeriye giremedi. Çalışmalar sürdüğü esnada genç kız bu kez de evin diğer cephesindeki balkona çıktı. Genç kızı gören çevredeki vatandaşlar ise atlayabileceği yöne yatak getirerek yaralanmasını önlemek istedi. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen yan balkona geçen Sinem O., kendini 4. kattan aşağıya bıraktı. Yaşanan o dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KALP MASAJI YAPILARAK GÖTÜRÜLDÜ

Yere çakılan genç kızın ağır şekilde yaralanması üzerine sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Kalp masajı yapılan genç kız polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sedyeye konularak ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri olay yerinin çevresine güvelik şeridi çekerek önlem aldı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARMIŞ

Genç kızın o esnada dışarıda olan annesinin polis ekipleriyle görüşerek, kızının bir süredir psikolojik sorunları olduğunu ve buna bağlı olarak sakinleştirici ilaçlar kullandığını söylediği öğrenildi. Evde arama yapan polis ekipleri, herhangi bir nota da rastlamadı. Çalışmaların ardından ayrılan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.