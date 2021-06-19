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Meraklı kalabalık nefesini tutup izledi, kendisini 4. katın balkonundan boşluğa bıraktı - Son Dakika

Meraklı kalabalık nefesini tutup izledi, kendisini 4. katın balkonundan boşluğa bıraktı

19.06.2021 07:13

Denizli'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir genç oturduğu binanın dördüncü katındaki balkondan dışarıya sarktı. Yarı çıplak halde balkondan aşağı atlamaya kalkan genci gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Balkonun aşağısına hava yatağıyla önlem alan ekipler bir yandan da genci ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara olumsuz yanıt veren genç, etraftaki kalabalığın meraklı bakışları arasında kendisini boşluğa bıraktı. Şans eseri hava yatağına düşen gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Arif K., ikamet ettiği 7 katkı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonuna çıktı.

HAVA YATAĞIYLA ÖNLEM ALINDI

Yarı çıplak halde balkondan dışarıya sarkan Arif K'yı fark eden vatandaşlar, bir taraftan onu ikna etmeye çalışırken; diğer taraftan ise yardım istedi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, şahsın düşebileceği noktada hava yatağıyla önlem aldı.

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KENDİSİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Polis ekiplerinin tüm ikna çabalarına olumsuz cevap veren Arif K., etrafta toplanan kalabalığın meraklı bakışları arasında kendisini boşluğa bıraktı. Hava yatağının üzerine düşen Arif K., olaydan yaralı olarak kurtuldu. Acılar içerisinde yerde kıvranan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde bekleyen 112 Acil Sağlık ekibi yaptı.

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sedyeye alınarak ambulansa bindirilen Arif K., hastaneye sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan Arif K'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Meraklı kalabalık nefesini tutup izledi, kendisini 4. katın balkonundan boşluğa bıraktı

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meraklı kalabalık nefesini tutup izledi, kendisini 4. katın balkonundan boşluğa bıraktı - Son Dakika


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