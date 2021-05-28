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Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum - Son Dakika

Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum

28.05.2021 16:17

Manisa'da psikolojik problemleri sebebiyle ormanlık alanda intihar girişiminde bulunan Tuncer K.'yi asılı bulunduğu ağaçtan son anda kurtaran Şehzadeler Merkez Jandarma Karakol Komutanı Teğmen İsmet Altun, o anları anlatırken, "Bir canı kurtardığımız için teşkilatım adına gurur duydum" ifadelerini kullandı.

Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 25 Mayıs günü saat 11.30 sıralarında, bir kişinin Şehzadeler ilçesi Belenyenice Mahallesi'nde, intihar girişiminde bulunacağı ihbarı yapıldı. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan Şehzadeler Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi. İhbarcıya ulaşan ekipler, verilen eşkalden üzerinde itfaiyeci kıyafeti bulunan, elinde iple ormana doğru yürüdüğü tespit edilen kişinin Tuncer K. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, ilk olarak Tuncer K.'nin cep telefonu numarasına ulaştı.

Şehzadeler Merkez Jandarma Karakol Komutanı Teğmen İsmet Altun, Tuncer K. ile irtibat kurdu. Teğmen Altun, zaman kazanmak için Tuncer K. ile yaklaşık yarım saat telefonda konuştu, intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Ancak, Tuncer K., bir türlü ikna olmadı. Bu sırada diğer jandarma ekipleri teknik takiple Tuncer K.'nin bulunduğu yeri tespit edip, asıl olduğu yerden indirdi.

"SENDEN ALLAH RAZI OLSUN KOMUTANIM"

Tuncer K., kendisini kurtaran Teğmen Altun'a, "Ölmedim değil mi?" dedi. Teğmen Altun da Tuncer K.'nin omuzuna dokunup, "Ölmedin ama ölüyordun" diye karşılık verdi. Tuncer K. bunun üzerine "Allah, senden razı olsun komutanım. Niye böyle cahillik ettim, memur adamım' diyerek Teğmen Altun'un elini öptü. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Tuncer K., Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

"ULAŞTIĞIMIZDA AĞACA ASILI VAZİYETTEYDİ"

Şehzadeler Merkez Jandarma Karakol Komutanı Teğmen İsmet Altun, yaşanan o anları anlattı. Teğmen Altun, "112 Acil Çağrı Merkezine bir vatandaşımızın intihar edeceği yönünden bir ihbar düştü. İhbarı değerlendirerek, belediye ekiplerimizle birlikte bölgeye intikal ettim. Vatandaşımıza ait cep telefonu numarasına ulaştım. Cep telefonu numarasından vatandaşımız ile 30 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Telefon görüşmesini uzatmamızın sebebi vatandaşımızı ikna etmek hem de vatandaşımızın yerini tespit etmekti. Vatandaşımızı telefonda ikna edemeyeceğimizi anladığımız esnada vatandaşımızın ormanlık alan içerisinde 100-150 metre mesafede olduğunu tespit ederek, hızlı bir şekilde bölgeye intikal ettik. Kendisine ulaştığımızda ağaca asılı vaziyetteydi. Hemen ayaklarından tutup, yukarı doğru kaldırdım. Daha sonra ekipteki diğer arkadaşlarımızın da yardımıyla ipi boynundan çıkarak, kendisini kurtardık. O an yaşadığımız psikoloji çok farlıydı. Vatandaşımızın hayatını kurtardığımız için çok mutlu olduk. Bir canı kurtardığımız için teşkilatım adına gurur duydum" diye anlattı.

Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum

Şehzadeler, Jandarma, İntihar, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum - Son Dakika


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