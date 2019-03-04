Kendini Ağaca Asarak İntihar Etti
30 dakika önce
İZMİT'te, Fevzi Dilek (53) ormanlık alanda kendini ağaca asarak intihar etti.
İZMİT'te, Fevzi Dilek (53) ormanlık alanda kendini ağaca asarak intihar etti.
Olay, İzmit Alikahya Atatürk
Mahallesi Turnaoğlu Caddesi üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan çocuklar ağaçta iple asılı bir kişinin olduğunu görünce, yanlarındaki balta ile ipi keserek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Fevzi Dilek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis
tarafından bölgede yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından Fevzi Dilek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi
'nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
- İzmitkocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:25 Kaynak: DHA
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