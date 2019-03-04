Son Dakika Haberleri: Kendini Ağaca Asarak İntihar Etti

Kendini Ağaca Asarak İntihar Etti

30 dakika önce

İZMİT'te, Fevzi Dilek (53) ormanlık alanda kendini ağaca asarak intihar etti.

Kendini Ağaca Asarak İntihar Etti, System.String[]
İZMİT'te, Fevzi Dilek (53) ormanlık alanda kendini ağaca asarak intihar etti. 

Olay, İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Turnaoğlu Caddesi üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan çocuklar ağaçta iple asılı bir kişinin olduğunu görünce, yanlarındaki balta ile ipi keserek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Fevzi Dilek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından bölgede yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından Fevzi Dilek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- İzmitkocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:25 Kaynak: DHA

Alikahya, İzmit, Güncel
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