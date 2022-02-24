Kendini aldattığını düşündüğü karısını bıçakladı - Son Dakika
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Kendini aldattığını düşündüğü karısını bıçakladı

24.02.2022 11:35
Kendini aldattığını düşündüğü karısını bıçakladı

Adana'da bir kişi kendini aldattığını düşündüğü eşini önce çocuklarının gözü önünde dakikalarca darp edip daha sonra bıçakla yaralayıp kaçtı.

Adana'da bir kişi kendini aldattığını düşündüğü eşini önce çocuklarının gözü önünde dakikalarca darp edip daha sonra bıçakla yaralayıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi, Osmangazi Mahallesi 2146 Sokaktaki bir apartmanın 12. katında meydana geldi. İddiaya göre Vedat (43) karısı Pınar A. (43) ve küçük kızıyla bir süre önce Osmangazi Mahallesinde oturan kızının evine geldi. Bugün sabah saatlerinde ise karı-koca kavga etti. Kavga sonrası koca eşini biri 8 yaşında iki kızının yanında bıçakla yaralayıp otomobil ile kaçtı. Koca kaçarken de otoparkta bir otomobile çarptı. Bu orada, yaralı kadın komşuların çağırması üzerine olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada olaya tanık olan komşular kavganın sabah saatlerinde başladığını Vedat A.'nın "Kimle konuşuyorsun beni aldatıyor musun" diye bağırdığını daha sonra önce kadını dakikalarca darp ettiğini bununla da yetinmeyip bıçaklayıp kaçtığını söyledi.

Polis kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kendini aldattığını düşündüğü karısını bıçakladı
Kendini aldattığını düşündüğü karısını bıçakladı

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Osmangazi, Sarıçam, kavga, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendini aldattığını düşündüğü karısını bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendini aldattığını düşündüğü karısını bıçakladı - Son Dakika
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