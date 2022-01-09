Kendini asan emekli memuru komşuları ölümden kurtardı! Helallik istemişti - Son Dakika

Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bugün meydana gelen olayda, bir hastaneden emekli memur Y.G. girdiği bunalım sonucu kendisini oturduğu evin merdiveninde iple astı.

HELALLİK İSTEDİ

Y.G. intihara kalkışmadan önce de komşusu Mehmet Yaranış'ı telefonla arayarak hakkını helal etmesini istedi. Y.G'nin durumundan şüphelenen ve evde olmayan Mehmet Yanarış, komşusu Bülent Akyıldız'a telefon açarak Y.G'nin kendisinden helallik istediğini ve kontrol etmesini istedi. Komşu Bülent Akyıldız da Y.G'nin evine gitti. Y.G'yi merdivenden ipte asılı halde bulan Bülent Akyıldız ipi keserek ölümden kurtardı.

İP KESİLİNCE KAFASINI MERDİVENE ÇARPTI

İp kesilince düşerek kafasını merdivene çarpan Y.G. kafasından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.G. tedavi altına alındı. 2 çocuk babası Y.G'nin eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.