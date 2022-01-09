Üye Girişi
Kendini asan emekli memuru komşuları ölümden kurtardı! Helallik istemişti - Son Dakika

Kendini asan emekli memuru komşuları ölümden kurtardı! Helallik istemişti

09.01.2022 18:11

Samsun'da kendini iple asan emekli memuru, helallik istediği komşuları ipi keserek ölümden kurtardı. İp kesilince yere düşerek kafasını merdivene çarpan Y.G. adlı kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bugün meydana gelen olayda, bir hastaneden emekli memur Y.G. girdiği bunalım sonucu kendisini oturduğu evin merdiveninde iple astı.

HELALLİK İSTEDİ

Y.G. intihara kalkışmadan önce de komşusu Mehmet Yaranış'ı telefonla arayarak hakkını helal etmesini istedi. Y.G'nin durumundan şüphelenen ve evde olmayan Mehmet Yanarış, komşusu Bülent Akyıldız'a telefon açarak Y.G'nin kendisinden helallik istediğini ve kontrol etmesini istedi. Komşu Bülent Akyıldız da Y.G'nin evine gitti. Y.G'yi merdivenden ipte asılı halde bulan Bülent Akyıldız ipi keserek ölümden kurtardı.

İP KESİLİNCE KAFASINI MERDİVENE ÇARPTI

İp kesilince düşerek kafasını merdivene çarpan Y.G. kafasından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.G. tedavi altına alındı. 2 çocuk babası Y.G'nin eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kendini asan emekli memuru komşuları ölümden kurtardı! Helallik istemişti
Kendini asan emekli memuru komşuları ölümden kurtardı! Helallik istemişti
YORUMLAR
500

Samsun, Emekli, Helal, Memur, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendini asan emekli memuru komşuları ölümden kurtardı! Helallik istemişti - Son Dakika


Süper Lig'in Lewandowski'si! Göztepe, Ndiaye'nin şov yaptığı maçta Antalya'ya gol yağdırdı Süper Lig'in Lewandowski'si! Göztepe, Ndiaye'nin şov yaptığı maçta Antalya'ya gol yağdırdı         
18:05
Doğal gaz desteğinde tarih netleşti! Erdoğan müjdelemişti! Bakan Yanık bizzat paylaştı Doğal gaz desteğinde tarih netleşti! Erdoğan müjdelemişti! Bakan Yanık bizzat paylaştı         
17:58
İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu         
17:24
Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti         
17:22
Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı         
17:20
40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor 40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor         
17:16
Azerbaycanlı gaziler EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem etti: Bizi İstanbul'da bulsun Azerbaycanlı gaziler EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem etti: Bizi İstanbul'da bulsun         
11:53
Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi         
11:39
Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
11:36
Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
11:33
Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı         
11:32
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31
Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü! Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!         
11:31
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02

Son Dakika Haberleri
18:05 Süper Lig'in Lewandowski'si! Göztepe, Ndiaye'nin şov yaptığı maçta Antalya'ya gol yağdırdı
17:58 Naime'yi özleyenler! Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya yeni dizi için kolları sıvadı!
17:57 Doğal gaz desteğinde tarih netleşti! Erdoğan müjdelemişti! Bakan Yanık bizzat paylaştı
17:52 Kuyumcunun akıl almaz planı! Soyguncu kiralayıp altınlarını çaldırdı, eritti! Ama sonunda yakayı ele verdi
17:48 Daha neler duyacağız? Ağaçla evlenene alıştık, şimdi de pembe renkle evlenen kadın!
17:44 Afganistan'ı terk ederken bebeklerini kaybetmişlerdi! Aylar sonra buldular
17:37 TESK Başkanı: Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak
17:22 Futbol sahasında kalp krizi! Deneyimli yıldız Coulibaly, kalenin önünde yere yığıldı
17:20 Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim
17:20 Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 18:17:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kendini asan emekli memuru komşuları ölümden kurtardı! Helallik istemişti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement