Son Dakika Haberleri: Kendini asan yaşlı adamın cesedi 3 gün sonra bulundu
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Kendini asan yaşlı adamın cesedi 3 gün sonra bulundu

23 dakika önce

Bursa'da yaşlı bir adamını kendini asarak intihar ettiği, evden kötü kokuların gelmesi üzerine 3 gün sonra ortaya çıktı.

Kendini asan yaşlı adamın cesedi 3 gün sonra bulundu, System.String[]
Bursa'da yaşlı bir adamını kendini asarak intihar ettiği, evden kötü kokuların gelmesi üzerine 3 gün sonra ortaya çıktı.

İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi 1. Karanfil Sokak'ta eşinden ayrıldığı için tek başına yaşayan S.E .(57) evinin müştemilat kısmında iple kendisini asarak intihar etti. En son geçtiğimiz Pazar günü görülen 1 çocuk babası S.E.'nin evine bakan komşuları, yaşlı adamın ipte asılı cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine belirtilen yere sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:42 Kaynak: İHA
Yenice, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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