Kendini asan yaşlı adamın cesedi 3 gün sonra bulundu
23 dakika önce
Bursa'da yaşlı bir adamını kendini asarak intihar ettiği, evden kötü kokuların gelmesi üzerine 3 gün sonra ortaya çıktı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:42 Kaynak: İHA
'da yaşlı bir adamını kendini asarak intihar ettiği, evden kötü kokuların gelmesi üzerine 3 gün sonra ortaya çıktı. İnegöl
ilçesi Yenice
Mahallesi 1. Karanfil Sokak'ta eşinden ayrıldığı için tek başına yaşayan S.E .(57) evinin müştemilat kısmında iple kendisini asarak intihar etti. En son geçtiğimiz Pazar günü görülen 1 çocuk babası S.E.'nin evine bakan komşuları, yaşlı adamın ipte asılı cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine belirtilen yere sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Bursa Adli Tıp
Kurumuna gönderildi. - BURSA
Gemlik Kaymakamı'nın kavgada bıçaklanan 3 oğlundan Safa öldü
Yarış tayları, ev fiyatına alıcı buldu
İYİ Parti Grup Başkan Vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı
Cinayet zanlısı, mahkeme salonunda boğazını keserek intihara kalkıştı