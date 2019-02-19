Son Dakika Haberleri: Kendini Astığı İp Koptu, Ölümden Döndü

Kendini Astığı İp Koptu, Ölümden Döndü

54 dakika önce

Kendini astığı ip koptu, ölümden döndü İntihar etmek isteyen bir kişi kendini astığı ipin kopmasıyla hayatta kaldıANKARA - Ankara Çankaya İlçesinde bulunan Mithatpaşa Köprüsüsünde intihar etmek isteyen bir kişi ipin kopmasıyla ölümden döndü.

Kendini astığı ip koptu, ölümden döndü
İntihar etmek isteyen bir kişi kendini astığı ipin kopmasıyla hayatta kaldı

ANKARA - Ankara Çankaya İlçesinde bulunan Mithatpaşa Köprüsüsünde intihar etmek isteyen bir kişi ipin kopmasıyla ölümden döndü.
Olay gece saat 03.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, Ankara Çankaya İlçesi Kızılay Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan Mithatpaşa Köprüsü üzerine çıkıp intihar etmek istedi. Demir korkululara bağladığı ipi boynuna geçirerek kendisini sallandıran şahıs, ipin kopması ile yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
Yaralının düşme sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bildirilen bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralının boynundaki ipi keserek çıkaran sağlık ekipleri yaralıyı olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırdı.
Araba çarpma sesi duyduk
Olayın görgü tanıklarından Şükrü Keleş, ekmek almaya giderken araba çarpma sesi duyduğunu ve olay yerine gittiğinde yaralı şahsı gördüğünü ifade etti. Keleş, "Gelip baktığımızda ip boğazından çıkıp ağzına dayanmıştı. Arabanın üstüne ayak ile düşmüş araba da gidince yere düşmüş kafasını kaldırıma çarpmış. Kendini asmış ip kopmuş allahtan o sırada altından araba geçiyormuş arabanın üzerine düşmüş." diye konuştu.
Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:21 Kaynak: İHA

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi! Isparta Elması da Tanzim Satış Noktalarında Satılacak AK Parti Genel Merkezi Önünde Silah Sesleri

Müge Anlı'ya Konu Olan Sır Cinayette Kanlı Eşarp Detayı! Pazardan Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 07:15:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kendini Astığı İp Koptu, Ölümden Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]