Kendini avukat gibi tanıtan kişiye dava
1 saat önce
Avukat olmadığı halde sosyal medyada avukatlık hizmeti verdiğine ilişkin reklam yapan kişi hakkında Avukatlık Kanunu'na muhalefetten dava açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:14 Kaynak: AA
Avukat olmadığı halde sosyal medyada avukatlık hizmeti verdiğine ilişkin reklam yapan kişi hakkında Avukatlık Kanunu'na muhalefetten dava açıldı. Ankara
Barosundan yapılan yazılı açıklamada, baronun suç duyurusu üzerine "avukat olmadığı halde avukat hak ve yetkilerini kullanan E.B. isimli kişi hakkında Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığı" belirtildi.
Edinilen bilgiye göre iddianamede E.B'nin açtığı iş yerine ilişkin, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptığı ve avukatlık hizmeti verdiğine dair açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.
İddianamede, "E.B'nin eyleminin Avukatlık Kanunu'na göre avukatlık yapma yetkisi taşımadığı halde avukata yönelik yetkileri kullanma kapsamında değerlendirildiği" kaydedildi.
Şüpheli, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanacak.
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