Son Dakika Haberleri: Kendini avukat gibi tanıtan kişiye dava
Son Dakika Güncel Haber

Kendini avukat gibi tanıtan kişiye dava

1 saat önce

Avukat olmadığı halde sosyal medyada avukatlık hizmeti verdiğine ilişkin reklam yapan kişi hakkında Avukatlık Kanunu'na muhalefetten dava açıldı.

Kendini avukat gibi tanıtan kişiye dava, System.String[]
Avukat olmadığı halde sosyal medyada avukatlık hizmeti verdiğine ilişkin reklam yapan kişi hakkında Avukatlık Kanunu'na muhalefetten dava açıldı.
Ankara Barosundan yapılan yazılı açıklamada, baronun suç duyurusu üzerine "avukat olmadığı halde avukat hak ve yetkilerini kullanan E.B. isimli kişi hakkında Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığı" belirtildi.
Edinilen bilgiye göre iddianamede E.B'nin açtığı iş yerine ilişkin, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptığı ve avukatlık hizmeti verdiğine dair açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.
İddianamede, "E.B'nin eyleminin Avukatlık Kanunu'na göre avukatlık yapma yetkisi taşımadığı halde avukata yönelik yetkileri kullanma kapsamında değerlendirildiği" kaydedildi.
Şüpheli, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanacak.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:14 Kaynak: AA
Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KADEM'den sosyal medyadaki eleştirilere yanıt: Sonuna kadar mücadele edeceğiz Şarkıcı İsmail YK'nın yeni şarkısı sosyal medyada trend oldu Müge Anlı'nın programında "sığır yavrusu" sorusunu bilemeyen yarışmacılar tiye alındı Ali Babacan AK Parti'den istifa etti, sosyal medya sallandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 15:19:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kendini avukat gibi tanıtan kişiye dava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]