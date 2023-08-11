Kendini avukat olarak tanıtan kişiyi bıçakla öldürdü, ağaçlık alanda tabancayla intihar etti - Son Dakika
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Kendini avukat olarak tanıtan kişiyi bıçakla öldürdü, ağaçlık alanda tabancayla intihar etti

Son Güncelleme: 11.08.2023 21:04

Adana'da 28 yaşındaki genç, kendini avukat olarak tanıtan kişiyi bıçaklayarak öldürdükten sonra ağaçlık bir alanda tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Adana'da 28 yaşındaki genç, kendini avukat olarak tanıtan kişiyi bıçaklayıp öldürdükten sonra ağaçlık bir alanda tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

DEFALARCA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında Doğan Zöhre (28), iddiaya göre kendini avukat olarak tanıtan Onur Demir'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Demir'in olay yerinde öldüğü tespit etti.

TABANCA İLE İNTİHAR ETTİ

Bu sırada Demir'in öldürüldüğü yerin 1 kilometre uzağında bulunan bir ağaçlık alanda olayın faili Doğan Zöhre'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemelerde Zöhre'nin olaydan hemen sonra buraya gelip tabanca ile başına sıkarak intihar ettiği anlaşıldı. Her iki tarafta da yapılan incelemelerin ardından Onur Demir'in ve Doğan Zöhre'nin cesedi otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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Çukurova, İntihar, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kendini avukat olarak tanıtan kişiyi bıçakla öldürdü, ağaçlık alanda tabancayla intihar etti - Son Dakika


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