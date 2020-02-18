Kendini avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şahıs hakim karşısında - Son Dakika

BURSA (İHA) – Bursa'da avukat dayısının yanında ofis elemanı olarak çalışan ve kendisini avukat olarak tanıtıp birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan şahsın yargılanmasına başlandı.



Bursa'da geçtiğimiz Mart ayında müştekiler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na, kendisini avukat olarak tanıttığı iddia edilen Rıza S. (27) hakkında "dolandırıcılık" suçundan dilekçe vererek şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Rıza S., çıkarıldığı Bursa Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine konuldu.



Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan dava açılan Rıza S.'nin yargılanmasına başlandı. Savunmasını yapan Rıza S., "Müştekilere kendimi avukat olarak tanıtmadığım gibi karşılarına avukat cübbesiyle çıkmadım. Benim avukat katibi olduğumu biliyorlardı. Bazılarından borç, bazılarından da işlemleri yapmak üzere para aldım. Kimseye resmi belge sayılacak, belge vermedim. Tahliyemi istiyorum" dedi.



Sanık avukatı Emine Sarsı da müvekkilinin dolandırıcılık kastıyla hareket etmediğini, suç vasfının nitelikli dolandırıcılıktan basit dolandırıcılığa dönüşeceğinden müvekkilinin tahliyesini istedi. Müştekiler ise, kısmı ödemeler nedeniyle etkin pişmanlık kapsamında sanık lehine indirim hükümlerinin uygulanmasına onay vermediklerini söyledi. Mahkeme heyeti, suçu "basit dolandırıcılık" olarak kabul ederek, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına, eksik evrakların tamamlanması ve dinlenmeyen müştekilerin önümüzdeki celse dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. - BURSA