Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonla ulaştığı S.A.'ya (54) bir bankanın müşteri hizmetlerinden aradığını söyleyen kimliği belirsiz şahıs, şahsı kandırıp hesabındaki 159 bin lira parasını alarak dolandırdı.

Samsun 'da kimliği belirsiz dolandırıcı telefon açtığı kişiyi kandırıp 159 bin lira dolandırdı.

Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kendini bankacı olarak tanıtıp 159 bin lira dolandırdı - Son Dakika

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