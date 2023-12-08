Kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp yalan söylemişti! Demirtaş ailesi, özür dilenince davadan çekildi

Erzurum'da yaşayan Ş.P. isimli bir kadın, 31 Ekim 2022'de Edirne F Tipi Cezaevi'ni arayarak ağlamaklı ve telaşlı bir sesle kendini tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş olarak tanıtıp kızıyla birlikte trafik kazası geçirdiklerini söylemişti. Yalanının ortaya çıkmasının ardından hakkında dava açılan Ş.P. aileden özür diledi. Bunun üzerine Demirtaş ailesi davadan çekildi.

KENDİNİ BAŞAK DEMİRTAŞ OLARAK TANITIP YALAN SÖYLEDİ

2022'de Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu cezaevini arayan ve kendini Başak Demirtaş olarak tanıtan kadın, cezaevine görüşe giderken Diyarbakır çıkışında trafik kazası geçirdiklerini söyledi. Yetkililerden kazada ölü olmadığını, büyük kızlarının ağır yaralı olduğunu, bu yüzden görüşe gelemeyeceklerini Selahattin Demirtaş'a bildirmelerini istedi. Cezaevi yetkilileri de kadının söylediklerini Selahattin Demirtaş'a aktardı.

Bunun üzerine Demirtaş'a telefonla acil görüşme hakkı tanınarak ailesiyle konuşmasına izin verildi. Başak Demirtaş'a ulaşamayan Selahattin Demirtaş, annesini aradı. Konuyla ilgili bilgileri olmayan Demirtaş'ın annesi ve kardeşleri de büyük bir panikle Başak Demirtaş'a ve diğer aile üyelerine ulaşmaya çalıştı. Başak Demirtaş'a ulaşılmasıyla aileye büyük panik yaşatan olayın gerçek olmadığı ortaya çıktı. Cezaevini arayan kişinin Başak Demirtaş olmadığı Selahattin Demirtaş'a iletildi.

ÖZÜR DİLEYİNCE DAVADAN ÇEKİLDİLER

Olaydan sonra cezaevi yönetimi ve Demirtaş'ın avukatları, arayan kişinin tespiti için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 56 yaşındaki Ş.P.'nin yargılanmasına başlanırken yeni bir gelişme daha yaşandı. Medyascope'un haberine göre Ş.P., yargılandığı davada özür beyanı sununca Demirtaş ailesi davadan feragat etti.