 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp yalan söylemişti! Demirtaş ailesi, özür dilenince davadan çekildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp yalan söylemişti! Demirtaş ailesi, özür dilenince davadan çekildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'ni arayan bir kadının kendini Başak Demirtaş olarak tanıttığı, evlatları ile birlikte trafik kazası geçirdiklerini söylemesi üzerine açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Yalan konuşan Ş.P. yargılandığı davada özür beyanı sununca Demirtaş ailesi davadan feragat etti.

Kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp yalan söylemişti! Demirtaş ailesi, özür dilenince davadan çekildi
08.12.2023 - 11:27,  Güncelleme: 11:40
Abone Ol

Erzurum'da yaşayan Ş.P. isimli bir kadın, 31 Ekim 2022'de Edirne F Tipi Cezaevi'ni arayarak ağlamaklı ve telaşlı bir sesle kendini tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş olarak tanıtıp kızıyla birlikte trafik kazası geçirdiklerini söylemişti. Yalanının ortaya çıkmasının ardından hakkında dava açılan Ş.P. aileden özür diledi. Bunun üzerine Demirtaş ailesi davadan çekildi.

KENDİNİ BAŞAK DEMİRTAŞ OLARAK TANITIP YALAN SÖYLEDİ

2022'de Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu cezaevini arayan ve kendini Başak Demirtaş olarak tanıtan kadın, cezaevine görüşe giderken Diyarbakır çıkışında trafik kazası geçirdiklerini söyledi. Yetkililerden kazada ölü olmadığını, büyük kızlarının ağır yaralı olduğunu, bu yüzden görüşe gelemeyeceklerini Selahattin Demirtaş'a bildirmelerini istedi. Cezaevi yetkilileri de kadının söylediklerini Selahattin Demirtaş'a aktardı.

Kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp yalan söylemişti! Demirtaş ailesi, özür dilenince davadan çekildi

Bunun üzerine Demirtaş'a telefonla acil görüşme hakkı tanınarak ailesiyle konuşmasına izin verildi. Başak Demirtaş'a ulaşamayan Selahattin Demirtaş, annesini aradı. Konuyla ilgili bilgileri olmayan Demirtaş'ın annesi ve kardeşleri de büyük bir panikle Başak Demirtaş'a ve diğer aile üyelerine ulaşmaya çalıştı. Başak Demirtaş'a ulaşılmasıyla aileye büyük panik yaşatan olayın gerçek olmadığı ortaya çıktı. Cezaevini arayan kişinin Başak Demirtaş olmadığı Selahattin Demirtaş'a iletildi.

ÖZÜR DİLEYİNCE DAVADAN ÇEKİLDİLER

Olaydan sonra cezaevi yönetimi ve Demirtaş'ın avukatları, arayan kişinin tespiti için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 56 yaşındaki Ş.P.'nin yargılanmasına başlanırken yeni bir gelişme daha yaşandı. Medyascope'un haberine göre Ş.P., yargılandığı davada özür beyanı sununca Demirtaş ailesi davadan feragat etti.

Kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp yalan söylemişti! Demirtaş ailesi, özür dilenince davadan çekildi
YORUMLAR (3)
  • Selim Kayisi: Yani, davadan çekilseler bile devlet davasından vaz geçmemeli. devleti oyalamanın suçu olmalı. Yanıtla 18 2
  • Anthony Montaja: Kendine yakışanı yapmış helal olsun Yanıtla 18 5
  • Alirıza BÜYÜKAFŞAR: Ona ve aileaine yakışan sarı torbadır. 1 2

Selahattin Demirtaş, Başak Demirtaş, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp yalan söylemişti! Demirtaş ailesi, özür dilenince davadan çekildi - Son Dakika


13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüşmesini ilk kez anlattı: 'Sizi Filistin'in yanında görmek isterdik' dedim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüşmesini ilk kez anlattı: 'Sizi Filistin'in yanında görmek isterdik' dedim
12:19
İstanbul'da motosikletli kuryenin ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu hakkında yakalama kararı İstanbul'da motosikletli kuryenin ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu hakkında yakalama kararı
11:50
Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ''Ramsay Hunt'' sendromuna yakalandı Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ''Ramsay Hunt'' sendromuna yakalandı
11:41
Benan Saraç'ın avukatı: Duş videosundaki kişi Ender Saraç'ın erkek sevgilisi, çocuğuyla bir ilgisi yok Benan Saraç'ın avukatı: Duş videosundaki kişi Ender Saraç'ın erkek sevgilisi, çocuğuyla bir ilgisi yok
11:27
Kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp yalan söylemişti! Demirtaş ailesi, özür dilenince davadan çekildi Kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp yalan söylemişti! Demirtaş ailesi, özür dilenince davadan çekildi
11:27
Kasım ayında en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu Kasım ayında en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu
11:14
'24 şehir ve 110 ilçe fay hattı üzerinde' "24 şehir ve 110 ilçe fay hattı üzerinde"
11:11
AK Parti'den yerel seçim hamlesi! İmamoğlu'na karşı Trabzonlu 2 aday daha listeye dahil edildi AK Parti'den yerel seçim hamlesi! İmamoğlu'na karşı Trabzonlu 2 aday daha listeye dahil edildi

Son Dakika
13:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüşmesini ilk kez anlattı: 'Sizi Filistin'in yanında görmek isterdik' dedim
12:19 İstanbul'da motosikletli kuryenin ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu hakkında yakalama kararı
11:50 Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ''Ramsay Hunt'' sendromuna yakalandı
11:41 Benan Saraç'ın avukatı: Duş videosundaki kişi Ender Saraç'ın erkek sevgilisi, çocuğuyla bir ilgisi yok
11:27 Kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp yalan söylemişti! Demirtaş ailesi, özür dilenince davadan çekildi
11:27 Kasım ayında en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu
11:11 AK Parti'den yerel seçim hamlesi! İmamoğlu'na karşı Trabzonlu 2 aday daha listeye dahil edildi
11:14 "24 şehir ve 110 ilçe fay hattı üzerinde"
10:58 İçişleri Bakanlığı'nın AHBAP denetimi sona erdi! Haluk Levent: Alnımızın akıyla bu süreç tamamlandı
10:57 İngiltere Başbakanı Sunak, kendisini ziyarete gelen Hollandalı mevkidaşı ile kapıda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2023 13:24:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp yalan söylemişti! Demirtaş ailesi, özür dilenince davadan çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement