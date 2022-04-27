Kendini Başkan Yardımcısı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı - Son Dakika
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Kendini Başkan Yardımcısı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

27.04.2022 12:29
Kendini Başkan Yardımcısı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

Bartın'da bir iş adamını telefonla arayıp kendisini Belediye Başkan Yardımcısı olarak tanıtan ve çocuklara kıyafet yardımı yaptıklarını belirterek 18 bin 700 TL dolandıran şahıs emniyet ekiplerinin takibi sonucu yakalanırken çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Bartın'da bir iş adamını telefonla arayıp kendisini Belediye Başkan Yardımcısı olarak tanıtan ve çocuklara kıyafet yardımı yaptıklarını belirterek 18 bin 700 TL dolandıran şahıs emniyet ekiplerinin takibi sonucu yakalanırken çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Bartın'da bir fabrika sahibi olan iş adamı kendisini Belediye Başkan Yardımcısı olarak tanıtan kişi tarafından telefonla arandı. Kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocuklara giyişi yardımı yapılacağını kaydeden dolandırıcı iş adamından maddi destek talep etti.

Kendisini Belediye Başkan Yardımcısı olarak tanıtan kişinin verdiği hesaba 18 bin 700 TL yatıran iş adamı bir süre sonra durumdan şüphelenerek polisi aradı. Yapılan araştırmalar neticesinde olayın dolandırıcılık olduğu anlaşıldı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma talimatı çerçevesinde dolandırıcılık şüphelisi şahsın yakalanması için Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Yatırılan parayı bankamatikten çeken F.Y. isimli şahsın kimliğini ve adresini tespit eden emniyet ekipleri F.Y. ile birlikte ile olayın şüphelilerinden M.Ş.H'yi İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ş.H. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken F.Y. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - BARTIN

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Türk Lirası, Dolandırıcı, İş Adamı, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendini Başkan Yardımcısı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı - Son Dakika


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