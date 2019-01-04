Kendini Basketbol Potasına Asan Genci Polis Son Anda Kurtardı
1 saat önce
Kendini basketbol potasına asan genci polis son anda kurtardıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta girdiği ruh bunalımı sonucu kendini basketbol potasına asan genci polis son anda kurtardı.
Kendini basketbol
potasına asan genci polis son anda kurtardı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ta girdiği ruh bunalımı sonucu kendini basketbol potasına asan genci polis son anda kurtardı.
Alınan bilgilere göre, Aksu
Mahallesinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Y.K, girdiği ruhi bunalım sonucu intihar etmek istedi. Evinin yanında bulunan basket potasına ip bağlayan genci gören vatandaşlar, polise ekiplerine bilgi verdi.
Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kendini potaya asan genci ipi keserek son anda kurtardı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Necip Fazıl
Şehir Hastanesine kaldırılan Y.K'nın hayat tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Polisin ulaştığı annesi Ş.K. ise, "Saat 02.00 sıralarında polis geldi. Oğlumu sordular. Bende yatak odasını kontrol ettiğimde evde yoktu. Polis ekipleriyle birlikte parka gittim. Oğlumun intihar etmek istediğini öğrendim. Polis ekiplerine teşekkür ederim" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:43 Kaynak: İHA
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