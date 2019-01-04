Son Dakika Haberleri: Kendini Basketbol Potasına Asan Genci Polis Son Anda Kurtardı

Kendini Basketbol Potasına Asan Genci Polis Son Anda Kurtardı

1 saat önce

Kendini basketbol potasına asan genci polis son anda kurtardıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta girdiği ruh bunalımı sonucu kendini basketbol potasına asan genci polis son anda kurtardı.

Kendini basketbol potasına asan genci polis son anda kurtardı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta girdiği ruh bunalımı sonucu kendini basketbol potasına asan genci polis son anda kurtardı.
Alınan bilgilere göre, Aksu Mahallesinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Y.K, girdiği ruhi bunalım sonucu intihar etmek istedi. Evinin yanında bulunan basket potasına ip bağlayan genci gören vatandaşlar, polise ekiplerine bilgi verdi.
Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kendini potaya asan genci ipi keserek son anda kurtardı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Y.K'nın hayat tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Polisin ulaştığı annesi Ş.K. ise, "Saat 02.00 sıralarında polis geldi. Oğlumu sordular. Bende yatak odasını kontrol ettiğimde evde yoktu. Polis ekipleriyle birlikte parka gittim. Oğlumun intihar etmek istediğini öğrendim. Polis ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:43 Kaynak: İHA

Aksu, Kahramanmaraş, basketbol, Polis, 3. Sayfa
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