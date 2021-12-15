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Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyen şahıs, bilgisayarları çalıp kaçtı - Son Dakika

Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyen şahıs, bilgisayarları çalıp kaçtı

15.12.2021 17:26

Bilecik Belediyesi'ne ait ek binaya giren şahıs, hırsızlık yaptığının fark edilmesinin ardından kendini tuvalete kilitledi. Hırsız daha sonra 3 dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı.

Bilecik'te belediye binasında kendini tuvalete kilitleyerek çalışanların gitmesini bekleyen maskeli hırsız, 3 dizüstü bilgisayarı çalarak kayıplara karıştı.

SIRT ÇANTASINA KOYDU

Bilecik Belediyesi ek binasında dün saat 16.30'da bir şahıs kendisini tuvalete kilitledi. Ardından herkesin gittiğinden emin olan şahıs, maskesinin takarak tuvaletten çıktı. Hemen İmar Müdürlüğü katına yönelen şahıs buradaki 3 dizüstü bilgisayarı sırt çantasına koyarak, giriş kapısından çıkıp kayıplara karıştı.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayın güvenlik kamerası görüntülerini alarak, kaçan hırsızı yakalamak için seferber oldu.

Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyen şahıs, 3 dizüstü bilgisayarı çalıp kaçtı
Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyen şahıs, 3 dizüstü bilgisayarı çalıp kaçtı
Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyen şahıs, bilgisayarları çalıp kaçtı

Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyen şahıs, bilgisayarları çalıp kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyen şahıs, bilgisayarları çalıp kaçtı - Son Dakika
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