Son Dakika Haberleri: Kendini bıçaklayarak intihar etmek istedi
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Kendini bıçaklayarak intihar etmek istedi

22 dakika önce

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, kendini kalbinden bıçaklayarak yaşamına son vermek istedi.

Kendini bıçaklayarak intihar etmek istedi, System.String[]

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, kendini kalbinden bıçaklayarak yaşamına son vermek istedi.


Edinilen bilgiye göre, Gesi Cumhuriyet mahallesi Dinçer sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen F.S., mutfaktan aldığı bıçağı kalbine saplayarak intihara kalkıştı. Ailesinin kanlar içerisinde gördüğü F.S., çağrılan ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri de, evde incelemelerde bulundu. Ameliyata alınan F.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Gesi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:17 Kaynak: İHA
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