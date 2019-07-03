Kendini bıçaklayıp 112 Acil ekiplerini aradı
1 saat önce
Kendini bıçaklayıp 112 Acil ekiplerini aradıKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde psikolojik sorunları olan şahıs, kendini bıçaklayarak 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:55 Kaynak: İHA
Kendini bıçaklayıp 112 Acil ekiplerini aradı
KOCAELİ - Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde psikolojik sorunları olan şahıs, kendini bıçaklayarak 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi.
Olay akşam 19.00 sıralarında İzmit Kadıköy
Mahallesi Okur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Sadık E. isimli şahıs, bıçakla kendini yaralayarak 112 Acil Yardım hattını aradı. Şahsın kendini yaraladığını söylemesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla Kocaeli Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Polis
ekipleri ise olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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