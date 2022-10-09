Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para isteyen sahtekar yakalandı - Son Dakika
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Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para isteyen sahtekar yakalandı

09.10.2022 15:18
Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para isteyen sahtekar yakalandı

Bursa'da kendisini binbaşı olarak tanıtan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın meslekten ihraç edilen eski bir jandarma olduğu ve plaket yaptırma bahanesiyle bir işletmeden para istediği belirtildi.

Bursa'da kendisini Yıldırım İlçe Jandarmadan Binbaşı Ahmet Arslan olarak tanıtan E.B (34), Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesinde bulunan bir işletmeyi dolandırmak istedi.

İHBAR ETTİLER

Yardım etmeleri halinde parayı almaya geleceğini söyleyen E.B'den şüphelenen işletme sahibi konu ile ilgili ihbarda bulundu. Bursa il Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timleri E.B'yi işletmeye para almaya geldiği sırada gözaltına aldı. E.B sorgusunda İzmir adresine kayıtlı Güvenlik Güçleri Vazife Malülleri dernek başkanı olan S.Y. tarafından yardım bedelini almak için gönderildiği söyledi.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMİŞ

E.B., S.Y. ve kendisini Yıldırım Jandarmadan Binbaşı Ahmet Arslan olarak tanıtan Emekli Piyade Binbaşı A.A.(54) yapılan araştırmada çeşitli dolandırıcılık suçlardan suç kaydının olduğu, ayrıca E.B.'nin meslekten ihraç edilen eski bir Jandarma Astsubayı olduğu öğrenildi. Jandarma tarafından yapılan işlemlerinin ardından şüpheli E.B. adliyeye sevk edilirken, S.Y. ve A.A. isimli şüpheliler aranıyor.

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Kaynak: İHA

Yıldırım, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para isteyen sahtekar yakalandı - Son Dakika

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