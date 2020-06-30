Kendini çocuklara basketbolu sevdirmeye adadı - Son Dakika

Kendini çocuklara basketbolu sevdirmeye adadı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan basketbol antrenörü Ahmet Selim Alparslan, ilçede gönüllü olarak çocuklara basketbolu sevdirmeye çalışıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan basketbol antrenörü Ahmet Selim Alparslan, ilçede gönüllü olarak çocuklara basketbolu sevdirmeye çalışıyor.

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Yaklaşık 15 yıldır antrenörlük yapan ve uzun zamandır kendi gayretleriyle ilçede çocuklara basketbolu sevdirmeye çalışan Alparslan, Çubuk Belediyesi tarafından açılan Engelsiz Spor Kulübü bünyesinde oluşturulan basketbol kursunda çocuklara gönüllü olarak basketbol oynamayı öğretiyor.

Alparslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işini severek yaptığını ve basketbola ilgisi olan çocukların elinden tutmak istediğini söyledi.

Çocukları çok sevdiğini dile getiren Alparslan, "Kendimi tamamen çocuklara adadım. İlk olarak Ankara ve bölge liglerinde başarı elde edebilecek çocuklar, daha sonra da Türkiye'ye açılarak, milli sporcular yetiştirmek istiyorum." diye konuştu.

"Çocuklara basketbolu sevdirmek istiyorum"

Alparslan, yaklaşık 7 yıldır Çubuk'ta gönüllü olarak antrenörlük yaptığını anlatarak, "Antrenörlükten önce Darüşşafaka, Telekom, Anadolu Efes kulüplerinin genç, yıldız ve milli takımda görev aldım. Çalışmalarımızı takip eden Belediye Başkanımız Baki Demirbaş, belediye tarafından kurulan kulübe beni de davet etti. Daha çok gence ulaşmamız için kulüp altında çalışmalarımızı sürdürmemizi istedi. Kulüpte hem engelli hem de engelsiz çocuklara eğitim vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Hayatını çocuklara adadığını aktaran Alparslan, "Hayatımın sonuna kadar da inşallah devam edeceğim. Başka bir isteğimiz ve amacımız yok." dedi.

Alparslan, çocuklara faydalı olmak ve onlara basketbolu sevdirmek istediğini vurgulayarak, bütün çocukları basketbola oynamaya davet etti.

Ahmet Selim, basketbol, Ankara, Çubuk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:03 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kendini çocuklara basketbolu sevdirmeye adadı - Son Dakika Spor
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