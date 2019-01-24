Kendini Devlet Başkanı İlan Eden Muhalif: Juan Guaido

ABD ve bazı ülkelerin Venezuela'nın devlet başkanı olarak tanıdığı muhalif lider Juan Guaido, ABD'de eğitim alıp döndüğü ülkesinde yönetim değişikliği umudunu dış destek ve ordu darbesine bağladı.

ABD ve bazı ülkelerin Venezuela'nın devlet başkanı olarak tanıdığı muhalif lider Juan Guaido, ABD'de eğitim alıp döndüğü ülkesinde yönetim değişikliği umudunu dış destek ve ordu darbesine bağladı.



Muhalif lider, 1984'te Vargas eyaletine bağlı La Guaira'da doğdu.



Guaido, 1999'da Hugo Chavez başkan seçildiğinde memleketinde meydana gelen ve onbinlerce kişinin öldüğü sel felaketinin ardından muhalif hareketlere ilgi göstermeye başladı.



Ailesiyle sel felaketinden kurtulan 15 yaşındaki Guaido'nun muhalif eğilimleri, hükümetin halka yeterli desteği vermediği gerekçesiyle güçlendi.



Vargas'ın Venezuela'nın en yoksul bölgesi olması da Guaido'nun siyasi eğilimlerini şekillendirdi.



Diğer taraftan Guaido, ülkesinde endüstri mühendisliği okuduktan sonra, yoksul bir aileden gelmesine karşın Washington'da ülkenin en prestijli ve pahalı üniversitelerinden George Washington'da kamu yönetimi yüksek lisansı yapabildi.



Guaido, öğrencilik döneminde, Hugo Chavez'in, özel yayın kuruluşu Caracas Radyo Televizyonu'nun lisansını yenilememe kararı gibi kararlarını protesto eden eylemlerde boy gösterdi.



Muhalif lider, 2009'da Venezuela'daki ana muhalif siyasi partilerden biri olan Halk İradesi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.



Partinin halihazırda ev hapsinde tutulan lideri Leopoldo Lopez'in, Guaido'nun "akıl hocası" olduğu belirtiliyor.



Guaido, 2011 genel seçiminde milletvekili oldu. 2016'da Vargas eyaletini milletvekili olarak mecliste temsil etti.



Üç hafta öncesine kadar sıradan bir siyasetçiydi



Ülkede üç hafta öncesine kadar sıradan bir siyasetçi görüntüsü veren 35 yaşındaki Guaido'nun siyasi hayatı, hızla değişti.



Muhalefet partilerinin ortak adayı olarak meclis başkanlığına seçilen Guaido, hızla uluslararası gündemin en fazla konuşulan isimlerinden biri haline geldi.



Guaido, son aylarda şiddetlenen Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı protestolar sırasında orduya darbe çağrıları yaptı.



Guaido, 11 Ocak'ta Caracas'ın doğusunda Maduro'yu protesto etmek için toplanan yaklaşık bin kişiye yaptığı konuşmada, silahlı güçlere ve uluslararası topluma mevcut hükümetin ekarte edilmesi için destek çağrısı yaptı. Aynı konuşmada Guaido, tüm halkı 23 Ocak'ta sokaklara çağırdı. Yabancı hükümetlere Maduro yerine kendisini meşru başkan olarak tanımaları için mesajlar gönderdi.



Bilhassa ABD yönetiminin artan siyasi desteği ve olası askeri müdahaleyi ima eden açıklamalarının Guaido'yu nasıl bir yola sevkedeceği yanıtı merakla beklenen soruların başında geliyor.



Venezuela'ya yönetim değişikliği müdahalesi



Nicolas Maduro'nun 2013'te devlet başkanlığı koltuğuna oturmasından bir yıl sonra ülkenin batısında güvenlik sorunları nedeniyle protestolar başladı. Gösteriler kısa sürede başkent Caracas'a sıçradı. Muhalefet partilerinin de desteğiyle protestolar hükümet karşıtı gösterilere dönüştü. Ülkedeki ekonomik durumu gerekçe gösteren muhalefet 2016'nın eylül ayında da eylemler düzenledi. Maduro'yu ekonomik krizden sorumlu tutan göstericiler devlet başkanının görevi bırakmasını istedi. Venezuela, 2017'nin nisan ve haziran aylarında da gösterilere sahne oldu.



Maduro, mayıs 2018'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerini yüzde 68 oy alarak kazandı. Ekonomideki hızlı kötüye gidiş, son dönemde muhalif gösterilerin şiddetlenmesine yol açtı.



Venezuela'da ay başında Maduro'nun yemininden bir gün sonra muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis, seçimlerin şeffaf olmadığını ve sonuçları kabul etmeyeceğini açıkladı.



Ulusal Meclis, anayasanın bazı maddelerini gerekçe göstererek Guaido'nun, yeniden şeffaf ve demokratik seçim düzenlenene kadar geçici başkanlık görevine getirildiğini duyurdu.



Son olarak bu hafta başkentte bir grup askerin çağrısıyla bazı grupların sokaklara dökülmesiyle tırmanışa geçen gerilim, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın dün Ulusal Meclis Başkanı Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımasıyla zirveye çıktı.



Maduro'nun ay başında devlet başkanlığı yemini etmesinden bir gün sonra Ulusal Meclisin Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" ilan etmesiyle ülkede siyasi gerilim başlamıştı.



ABD'nin başını çektiği bazı bölge ülkeleri dün Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklamıştı.



Türkiye, Rusya, Bolivya ve Meksika gibi bazı ülkeler ise yönetimin zorla değiştirilmesi çabalarına karşı olduklarını duyurmuştu.

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