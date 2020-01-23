Kendini doğal gaz borusuna asarak intihar etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendini doğal gaz borusuna asarak intihar etti - Son Dakika

Kendini doğal gaz borusuna asarak intihar etti

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Serdar E. (30) kendisini atkı ile doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Kendini doğal gaz borusuna asarak intihar etti, System.String[]

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Serdar E. (30) kendisini atkı ile doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Olay, dün gece saatlerinde, Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan bekar Serdar E. evde yalnız başınayken kendini atkı ile doğal gaz borusuna astı. Eve gelen yakınları Serdar E.'yi asılı halde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Serdar E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.Yapılan incelemenin ardından Serdar E.'nin cenazesi morga kaldırıldı.


Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:46 Kaynak: DHA
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