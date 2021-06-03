Üye Girişi
Kendini doğaya adayarak iki yılda 200 yabani meyveyi aşıladı - Son Dakika

Kendini doğaya adayarak iki yılda 200 yabani meyveyi aşıladı

03.06.2021 12:32

- Kendini doğaya adayarak iki yılda 200 yabani meyveyi aşıladı İnsanlar faydalansın diye dağ bayır demeden yabani ağaç aradı Yabani meyve ağaçlarını aşılayan doğa gönüllüsü ödüllendirildi Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kendisini doğaya adayarak kendiliğinden yetişen yetişen meyveleri...

- Kendini doğaya adayarak iki yılda 200 yabani meyveyi aşıladı

İnsanlar faydalansın diye dağ bayır demeden yabani ağaç aradı

Yabani meyve ağaçlarını aşılayan doğa gönüllüsü ödüllendirildi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kendisini doğaya adayarak kendiliğinden yetişen yetişen meyveleri aşlayan vatandaş, kaymakam tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Tosya Yenidoğan Köyünde ikamet eden İsmail Eldek, bahar mevsimi olduğunda kırda bayırda gördüğü kendiliğinden yetişen meyveleri aşılamaya başladı. Zamanla kendisini doğaya adayarak yabani meyveleri aşılamayı görev edinen Eldek, iki yılda 200'e yakın ağacı aşıladı. Doğa gönüllüsünün örnek çalışmasının bilgisini alan Tosya Kaymakam Deniz Pişkin ise Yenidoğan Köyüne giderek Eldek'i evinde ziyaret etti. Ziyarette yaptığı çalışmayı takdir ettiğini söyleyen Kaymakam Deniz Pişkin, Eldek'e teşekkür belgesi takdim etti.

Doğa gönüllüsünün doğaya yönelik davranışının örnek alınması gerektiğine değinen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Vatandaşımızın kendi imkanlarıyla hiç kimseden bir beklentisi olmaksızın kendi zamanını kendi emeğini sarf ederek yol kenarlarındaki meyveleri aşıladığını öğrendim. İki yıl içerisinde yaklaşık 200'e yakın meyve aşılamış İsmail Bey. Tek amacı da tek gayesi de yabani hayatın işte kurdun kuşun ve de insanların bundan istifade etmesini sağlamak. Bunu duyunca kendisini ziyaret ettim ve bu güzel duyarlılığından tabiata çevreye doğaya, tüm canlılara olan bu hizmetinden dolayı ben de kendisini ziyaret edip teşekkür etmek istedim. Kendisini onurlandırmak istedim. Çünkü bu tür davranışlara hasretiz, muhtacız. Bu tür güzel örnekleri yaşatmalıyız, takdir etmeliyiz. Toplumsal farkındalığın artırılması, iyi örneklerin çoğaltılması için bu tür vatandaşlarımızı bence elimizden geldiği kadar onure etmeliyiz. Biz çünkü Peygamber Efendimizin ümmetinden gelen insanlar olarak merhameti kendimize şiar edinmiş bir nesiliz. Biz Hz. Ömer'in nasihati üzerine Müslüman ülkesinde kuşlar aç kalmasın diye sokaklara yem serpen bir ecdadın torunlarıyız" dedi.

"Bütün o canlıların adına kendisine teşekkür ediyorum"

Eltek'in davranışını takdir ettiğini belirten Kaymakam Deniz Pişkin, "Kendisi için Kaymakamlıkta düzenlemiş olduğum teşekkür belgesini bizzat evine kadar gelerek kendisine takdim etmek istedim. Ezcümle; herkesin adına bütün o canlıların adına kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bu tür örneklerin çoğalmasını diliyorum" diye konuştu.

İnsanlar faydalansın diye görev edindi

Meyveleri hiçbir beklenti içinde olmadan aşılayan İsmail Eldek ise, "Yaban hayatına insanların yemesi için biraz elimizden geldiği kadar kendi halinde biten meyveleri aşladım. Sağ olsun Kaymakamımız da bizi takdir etmeyi uygun bulmuş. Keşke bu örnekler memleket genelinde yapılsa, sade bizimle olmuyor. Başka yerlerde de ülke genelinde bu iş yaygınlaşsa orman aracılığıyla yada köylerin muhtarlık aracılığıyla bu iş yaygınlaşsa şu anda kendi halinde biten meyveler her yerde var bunlar aşılansa hem doğal hayata hem gelip geçenlerin yemesi için uygun olur" şeklinde konuştu.

200'e yakın meyve ağacını aşıladı

İsmail Eldek yol kenarlarında ve kırlarda iki yılda toplam 200'e yakın kendiliğinden yetişen meyveyi aşılayarak doğadaki canlıların ve insanların kullanımına sunuyor.

Kendini doğaya adayarak iki yılda 200 yabani meyveyi aşıladı
Kendini doğaya adayarak iki yılda 200 yabani meyveyi aşıladı
Kendini doğaya adayarak iki yılda 200 yabani meyveyi aşıladı
Kendini doğaya adayarak iki yılda 200 yabani meyveyi aşıladı

Deniz Pişkin, Yenidoğan, Kastamonu, Tosya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kendini doğaya adayarak iki yılda 200 yabani meyveyi aşıladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı Hande Erçel'den sevgilisine pastalı sürpriz Hande Erçel'den sevgilisine pastalı sürpriz Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti! Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti! Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, "İşgal" manşetleri attı 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor

Son Dakika Haberleri
13:09 Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti
13:06 Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış
12:49 Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor
12:39 Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel
12:34 Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı
12:27 Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı
12:17 Son Dakika! Teröristlerle çıkan çatışmada 1 şehit, 2 yaralı var!
12:10 A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek
12:08 Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var
11:58 Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı
Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti         
13:10
Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış         
13:06
Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel         
12:39
Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı         
12:27
Son Dakika! Teröristlerle çıkan çatışmada 1 şehit, 2 yaralı var! Son Dakika! Teröristlerle çıkan çatışmada 1 şehit, 2 yaralı var!         
12:18
A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek         
12:10
Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı         
11:58
Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek         
11:48
Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş         
11:05
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor         
10:47
Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti         
10:37
WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü         
09:13
Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu         
09:12
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 13:26:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kendini doğaya adayarak iki yılda 200 yabani meyveyi aşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement