Kendini eve kitleyip pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı

-Pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahıs 1.5 saat sonra polis tarafından ikna edildi

Kendini eve kapatıp kimseyi yaklaştırmayan şahıs, polisin iknasıyla çıktığı kapı önünde fenalaşarak yere yığıldı

ISPARTA - Isparta'da elinde pompalı tüfek bulunan şahıs, 4 yaşındaki çocuğu ve yatalak annesini rehin alarak eşinin ve kayınvalidesinin eve gelmesini istedi. Polisin yaptığı telkinlere uzun süre karşılık vermeyen ve pompalı tüfekle pencereden rastgele havaya ateş açan şahıs, yaklaşık 1.5 saat sonra polis tarafından ikna edildi. İkna sonrasında silahını bırakarak evinin kapısı önüne çıktığı anlarda fenalaşarak yere yığıldı. 112 Acil Servis Ekipleri tarafından ambulansa alınan şahıs daha sonra tedavisi yapılmak üzere ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Bağlar Mahallesi 2702. Sokak'taki bir binada meydana geldi.

İddiaya göre, Cemil E. isimli şahıs, eşi ile tartışması sonucu bunalıma girmesiyle birlikte, çocuğu ve yatalak annesinin de bulunduğu evin penceresinden pompalı tüfekle sokağa rastgele ateş etti. Tartıştığı eşi ve kayınvalidesinin eve gelmesi talebinde bulunan şahıs, elindeki silahı bir türlü bırakmadı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından şahıs ikna edilemeyince, bölgeye Özel Hareket ekipleri sevk edildi.

Polisin çevre güvenliğini alıp bölgeye kimseyi yaklaştırmadığı olayda, her ihtimale karşı 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri de hazır bulundu.

Polis güçleri, olayda yaklaşık 1.5 saat süren çabalar sonucunda Cemil E.'yi ikna etmeyi başardı.

Bir süre sonra polisin iknasıyla silahını bırakarak evinin kapısı önüne gelen Cemil E. burada bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yere yığılan şahsı, daha sonra sedye ile ambulansa taşıdılar.

Burada ilk müdahalesi yapılan şahıs, daha sonra gerekli tedavisi yapılmak üzere ambulansla hastaneye sevk edildi.

Başkan Başdeğirmen'den eş ve kayın valideye destek sözü

Olay yerine gelen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, olayın yaşandığı bölgede Cemil E.'nin eşi Çiğdem E. ve kayın validesi ile görüştü. Belediye Başkanı Başdeğirmen, evde babasının yanında bulunan 4 yaşındaki Çınar isimli çocuğa bir süre sarılarak teskin etmeye çalıştı.

Cemil E.'nin eşine her türlü yardım ve desteği sağlama taahhüdünde bulunan Başdeğirmen, daha sonra emniyet ekipleriyle görüşerek bölgeden ayrıldı.