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Kendini gazeteci olarak tanıtan memur şikayet üzerine adliyelik oldu - Son Dakika

Kendini gazeteci olarak tanıtan memur şikayet üzerine adliyelik oldu

15.02.2022 20:13
Kendini gazeteci olarak tanıtan memur şikayet üzerine adliyelik oldu

Diyarbakır'da memur olarak çalışan Ş.A. kanunen gizli kalması gereken kamu çalışanlarının verilerini ve bilgilerini sosyal medyada paylaştığı için Bağlar Belediyesinin şikayeti üzerine adliyelik oldu.

Diyarbakır'da memur olarak çalışan Ş.A. kanunen gizli kalması gereken kamu çalışanlarının verilerini ve bilgilerini sosyal medyada paylaştığı için Bağlar Belediyesinin şikayeti üzerine adliyelik oldu.

Belediyeye gelerek kendisini gazeteci olarak tanıtan Ş.A., belediye görevlilerinin gazeteci olmadığını öğrenip şikayet etmesi üzerine polis tarafından işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahsın gazeteci olmadığı halde kendisini gazeteci olarak tanıtıp sosyal medyada kullandığı bir site üzerinden hem belediye hakkında karalamalarda bulunduğunu, hem de gizli kalması gereken personelin kimlik bilgilerini ve kişisel verilerini paylaşarak suç işlediğini dile getiren belediye yönetimi, avukatlar aracılığıyla şikayette bulundu. Polis, şikayet üzerine Ş.A. ve beraberindeki H.D.'nin ifadesine başvurarak olayı savcılığa intikal ettirdi. Belediyedeki personellerin de kişisel bilgilerini paylaşan şahıs hakkında ilgili mercilere şikayette bulunduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır, Bağlar, Memur, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendini gazeteci olarak tanıtan memur şikayet üzerine adliyelik oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendini gazeteci olarak tanıtan memur şikayet üzerine adliyelik oldu - Son Dakika
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