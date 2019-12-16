Kayseri'de kendini "Hızır" olarak tanıtan sanık, dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 2 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Murtaza Çakmak, müşteki Mehmet A. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Çakmak savunmasında, kendisini "Hızır" olarak tanıtmadığını, engelli maaşıyla geçindiğini ve müştekiden para istediğini öne sürerek, beraatini talep etti.

Müşteki Mehmet A. ise sanığın iş yerine gelerek kendisini "Hızır" olarak tanıttığını, haline bakınca inandığını ve her istediğinde cebinde ne kadar para varsa verdiğini belirtti. Dolandırıldığını sonradan anladığını ve mağdur olduğunu anlatan Mehmet A, sanıktan şikayetçi oldu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen mağdur Mehmet A'nın eşi A.D.A. da sanığın kendisini "Hızır" diyerek tanıtarak eşinin birikmiş 7 bin 300 lirasını aldığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Çakmak'a, "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 2 bin 500 lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.